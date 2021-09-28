За сутки в Эстонии прибавилось 796 случаев заражения коронавирусом, умерли пять человек

По состоянию на утро 28 сентября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 163 человека. Всего в больницах 200 зараженных коронавирусом пациентов, из которых не вакцинированы 149, или 74,5%, и с завершенным курсом вакцинации 51, или 25,5%, .

За сутки в больницах открыли 33 новых историй болезни. Умерло пять зараженных коронавирусом: 79-летний мужчина, 80-летняя женщина, 89-летняя женщина, 96-летняя женщина и 97-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 6 207 результатов теста, из которых 796 оказались положительными. Из получивших положительный тест 535 не были вакцинированы и 261 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 1 651 дозу вакцины, всего введено 1 361 618 доз. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 66,7%.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.