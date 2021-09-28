ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Семинар по вопросам карьеры Кассы по безработице
Семинар по карьере
28.09.2021, 10.00 — 14.40
Таллинн (Центр карьеры Кассы по безработице, квартал Fahle, Тарту мнт., 80)
Зрители прямой трансляции могут задавать вопросы в этом окне:
Модератор: Ливия Лаас
10.00 — 10.10 Введение, знакомство с семинаром и приветственное слово Меэлиса Паавела
10.10 — 10.45 Каждый из нас может внести свой вклад в сектор образования?
Кадри Мяннисалу — исполнительный директор MTÜ ASÕP (программа замещающих учителей)
Мона-Марие Васерик — руководитель по услугам MTÜ ASÕP
11.00 — 11.45 Брендинг работодателя — как с его помощью найти подходящих работников?
Карла Одер — менеджер по маркетингу CV-Online (CV.ee)
12.00 — 12.45 Какой работник нужен сектору промышленности и производства?
Трийн Плоомпуу — исполнительный директор Союза машиностроения Эстонии
Эне Кринаус — Magnetic MRO
13.00 — 13.45 Как привести в порядок финансовые дела?
Бретт Клемм — специалист по финансовой грамотности Министерства финансов
14.00 — 14.45 Из наемного работника в предприниматели — с чего начать и что делать?
Прийт Куускме — консультант сектора предпринимательства Харьюского центра предпринимательства и развития
Сирле Труутс — преподаватель предпринимательства и ментор Ettevõtluskoolitused OÜ
29.09.2021, 10.00 — 14.45
Тарту (Творческая сцена Alexela, Нарва мнт., 2)
Для работодателей
Зрители прямой трансляции могут задавать вопросы в этом окне:
Модератор: Ханнес Хермакюла
10.00 — 10.45 Экологичная упаковка как преимущество в конкурентной борьбе
Меэлис Юргенс- Estiko-Plastar
11.00 — 11.45 Панельная дискуссия „Какие изменения принесет водородная технология в Тарту?”
Раймонд Тамм (Säästev Tartu)
Йоозеп Веерме (PowerUp Fuel Cells)
Райт Канарбик (Tartu Ülikool)
12.00 — 12.45 Правила приема на работу иностранцев
Анника Карм — Департамент полиции и погранохраны
13.00 — 13.45 Панельная дискуссия „Поможет ли иностранная рабочая сила сельскому хозяйству?”
Элке Лиллеметс (Oksa Marjamaa talu)
Маргус Мульд (Agrone),
Трийн Кыргмаа (Salvest)
14.00 — 14.45 Оценка налогового поведения в электронной среде Налогово-таможенного департамента и как извлечь из этого выгоду?
При помощи оценки налогового поведения можно быстро и легко проверить предприятие и убедиться, в порядке ли его налоговые дела. Кому и для чего это нужно? Как читать и использовать оценки?
Элен Маймре — Налогово-таможенный департамент