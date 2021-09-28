ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Семинар по вопросам карьеры Кассы по безработице

Семинар по карьере



28.09.2021, 10.00 — 14.40

Таллинн (Центр карьеры Кассы по безработице, квартал Fahle, Тарту мнт., 80)





Зрители прямой трансляции могут задавать вопросы в этом окне:





Модератор: Ливия Лаас

10.00 — 10.10 Введение, знакомство с семинаром и приветственное слово Меэлиса Паавела

10.10 — 10.45 Каждый из нас может внести свой вклад в сектор образования?

Кадри Мяннисалу — исполнительный директор MTÜ ASÕP (программа замещающих учителей)

Мона-Марие Васерик — руководитель по услугам MTÜ ASÕP

11.00 — 11.45 Брендинг работодателя — как с его помощью найти подходящих работников?

Карла Одер — менеджер по маркетингу CV-Online (CV.ee)

12.00 — 12.45 Какой работник нужен сектору промышленности и производства?

Трийн Плоомпуу — исполнительный директор Союза машиностроения Эстонии

Эне Кринаус — Magnetic MRO

13.00 — 13.45 Как привести в порядок финансовые дела?

Бретт Клемм — специалист по финансовой грамотности Министерства финансов

14.00 — 14.45 Из наемного работника в предприниматели — с чего начать и что делать?

Прийт Куускме — консультант сектора предпринимательства Харьюского центра предпринимательства и развития

Сирле Труутс — преподаватель предпринимательства и ментор Ettevõtluskoolitused OÜ





29.09.2021, 10.00 — 14.45

Тарту (Творческая сцена Alexela, Нарва мнт., 2)

Для работодателей



Зрители прямой трансляции могут задавать вопросы в этом окне:

Модератор: Ханнес Хермакюла

10.00 — 10.45 Экологичная упаковка как преимущество в конкурентной борьбе

Меэлис Юргенс- Estiko-Plastar

11.00 — 11.45 Панельная дискуссия „Какие изменения принесет водородная технология в Тарту?”

Раймонд Тамм (Säästev Tartu)

Йоозеп Веерме (PowerUp Fuel Cells)

Райт Канарбик (Tartu Ülikool)

12.00 — 12.45 Правила приема на работу иностранцев

Анника Карм — Департамент полиции и погранохраны

13.00 — 13.45 Панельная дискуссия „Поможет ли иностранная рабочая сила сельскому хозяйству?”

Элке Лиллеметс (Oksa Marjamaa talu)

Маргус Мульд (Agrone),

Трийн Кыргмаа (Salvest)

14.00 — 14.45 Оценка налогового поведения в электронной среде Налогово-таможенного департамента и как извлечь из этого выгоду?

При помощи оценки налогового поведения можно быстро и легко проверить предприятие и убедиться, в порядке ли его налоговые дела. Кому и для чего это нужно? Как читать и использовать оценки?

Элен Маймре — Налогово-таможенный департамент