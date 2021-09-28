Ласнамяэ отметит День музыки и День пожилых бесплатным концертом

Во всем мире 1 октября отмечается День пожилых людей, и на ту же дату выпал Международный день музыки. Традиционно в этот день в Ласнамяэ проходит бесплатный концерт. В этом году на концерте выступит дуэт аккордеонистов Хенри Зибо и Микк Лангерпоон, которые исполнят композиции в разных жанрах.