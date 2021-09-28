28.09.2021, 09:30
Ласнамяэ отметит День музыки и День пожилых бесплатным концертом
Lasnamäe linnaosavalitsus
1 октября в Ласнамяэ в Культурном центре ”Линдакиви” пройдет бесплатный концерт, приуроченный к Дню пожилых и Международному дню музыки.
Во всем мире 1 октября отмечается День пожилых людей, и на ту же дату выпал Международный день музыки. Традиционно в этот день в Ласнамяэ проходит бесплатный концерт. В этом году на концерте выступит дуэт аккордеонистов Хенри Зибо и Микк Лангерпоон, которые исполнят композиции в разных жанрах.
Вход свободный и концерт состоится в Культурном центре ”Линдакиви” (ул. Коорти, 22) в пятницу, 1 октября в 15:00.
На месте проводится проверка COVID-сертификатов (о проведенной вакцинации, перенесенной болезни или негативном тесте), а также можно сделать бесплатный экспресс-тест. Чтобы сделать тест, нужно прийти на место как минимум за 30 минут до начала концерта.