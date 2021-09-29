Житель Таллинна возмущен: "в первый же дождливый день новые ботинки начали промокать!"

”Довольно часто приносят фирменную обувь, купленную по акции — 70 процентов скидка. Разваливается, расклеивается уже через месяц носки”, — рассказывает Юрий и показывает добротные с виду ботинки с истертым в лоскуты внутренним задником, туфли с раскрошившейся подошвой (куплены за 160 евро!), детские финские сапожки, пропускающие воду… По словам Юрия, высокая цена и громкое имя сегодня не гарантия качества. Причина, по которой обувь быстро приходит в негодность, по словам мастера, даже не обязательно в ненадлежащем качестве. Многие носят одну и ту же пару изо дня в день, тогда как нужно иметь как минимум две-три пары на сезон, чтобы менять обувь, носить ее по очереди. ”Если носить ежедневно в дождь и слякоть, в город и в лес — одну и ту же, пусть даже дорогую брендовую пару ботинок за 200 евро, срок ее службы будет недолог. Я не знаю такого бренда, который выдержал бы такое обращение”, — говорит Юрий и приводит в пример постоянных клиенток: ”Ко мне женщины приходят сразу с полным пакетом сезонных туфель, которые служат им годами”.

По словам мастера, качество обуви, которую ему приносят, действительно оставляет желать лучшего. Причем если от дешевой обуви, как правило, многого и не ждут, то иногда недолговечностью удивляют и дорогие бренды. Чаще, чем прежде, в ремонт стали попадать изделия ECCO, Salamander, Helly Hansen…

”В первый же дождливый день новые ботинки начали промокать. Я так проходил месяц с мокрыми ногами, после чего очень сильно заболел. Позвонил в магазин узнать, могу ли я вернуть эту обувь, так как это, по-моему, явный брак. В ответ мне надменно ”объяснили”, что любая обувь будет промокать, если её не обрабатывать фирменными водоотталкивающими средствами. А я, мол, пользовался ”неправильным” средством, поэтому она и промокает!” — рассказал ”МК-Эстонии” житель Таллинна Валентин и задается вопросом: неужели современное качество обуви таково, что промокать будет действительно любая обувь? Кто может ответить на этот вопрос лучше, чем сапожник, ежедневно ремонтирующий обувь? Мы обратились к мастеру сапожных дел Юрию Ходасевичу из Ласнамяэ.

Но не только материалы составляют качество обуви. Стелька в осенних туфлях, по словам мастера, должна выниматься, чтобы можно было качественно просушить обувь. Особое внимание надо обратить на швы: иногда вместо швов производитель приклеивает имитирующий строчку рант, наносит изображающий шов рисунок, а на самом деле подошва приклеена, причем в дешевой обуви будет дешевым и клей. ”По-настоящему качественная обувь имеет проклеенные швы — но это трудно увидеть, поскольку клей применяется изнутри, т. е. снаружи никаких следов клея видно быть не должно”, — отмечает Надежда. Говоря о защите обуви от дождя с помощью водооталкивающих спреев, специалист рекомендует обращать внимание на следующие моменты:

”Важно, чтобы подошва была из сохраняющих тепло полиуретана или этиленвинилацетата, потому что, например, резина пропускает холод к стопе, какой бы она ни была толстой. Подошва из кожи, несмотря на то что это натуральный продукт и стоит дорого, в нашем климате годится лишь для того, чтобы пройти несколько шагов от машины до офиса и обратно, хождение по лужам ее погубит. Изнутри и снаружи должны быть натуральные материалы, позволяющие коже дышать — в противном случае нога потеет, преет, появляется неприятный запах. Тепло внутри будет от натуральной шерсти или меха, искусственный мех тепло не обеспечит”, — говорит Надежда.

Какой же должна быть обувь, чтобы выдержала наш климат? Об этом рассказала мастер по шитью индивидуальной обуви Надежда Вольвах:

На стене в мастерской висит реклама обувного водооталкивающего спрея. Есть ли прок в подобной обработке? ”Наверное, есть, — говорит мастер. — Если оступились, попали в лужу — поможет, но, если все время по слякоти ходить, одного спрея мало”.

Конечно, обувь можно отремонтировать, но — вопрос в цене, констатирует мастер: ”Материалы в последнее время сильно подорожали. Полуподошва стоит 10, набойка 8 евро, весь ремонт — 18 евро. А мне говорят: ”Да я эту пару купил за 15! Лучше еще одну новую куплю!” Из пяти клиентов двое разворачиваются и уходят, считая ремонт дешевой обуви слишком дорогим делом. Иногда клиенты приносят обувь после попытки самостоятельно ее подремонтировать — перемазанную клеем и т. п., но после этого обувь спасти уже, как правило, невозможно”.

Состав: большим преимуществом распылителя является включение в состав натуральных масел и пчелиного воска. Предназначение: спреи классифицируются по типу материала, для которого предназначаются — кожа, замша, нубук, велюр, текстиль и пр. Производитель: как правило, лучше всего будет контактировать с вашей обувью водооталкивающий спрей той фирмы, чьи кремы для обуви вы используете для каждодневного ухода.

Брак? Можете жаловаться!

”В последние годы количество потребительских споров по поводу бракованной обуви уменьшилось. Например, в 2020 году всего было 52 потребительских спора, связанных с обувью, в первой половине 2021 года таких споров было 11, а общее количество потребительских споров в год составляет более 2500”, — говорит Вейко Копамеэс, руководитель секретариата Комитета по потребительским спорам.

Комитет по потребительским спорам не ведет отдельных записей о причинах жалоб. Поскольку количество споров статистически малое, нет оснований выделять какого-либо конкретного торговца или бренд, говорит он. Эти споры, безусловно, включают случаи, когда потребитель сам неправильно использовал обувь или неправильно ухаживал за ней, вызвав тем самым дефект.

Если товар не соответствует условиям договора, то потребитель должен вернуть товар в магазин, чтобы торговец мог провести экспертизу для установления причины дефекта.

Таким образом, торговец несет ответственность за дефект (производственный брак) товара в течение двух лет с момента передачи товара потребителю (статья 218 (2) Закона об обязательственном праве). В течение этого периода потребитель имеет право подать жалобу торговцу.

Дефекты, проявившиеся в течение первых шести месяцев, считаются существовавшими в момент передачи покупателю, и ответственность за них несет торговец. Бремя доказательства причин дефектов на протяжении оставшихся полутора лет (из двухлетнего срока, в течение которого можно подать претензию) лежит на виновной стороне, т. е. на продавце в случае производственного дефекта и на потребителе в случае дефектов, вызванных неправильным использованием. Если по истечении шести месяцев продавец не закончит проведение экспертизы, потребитель также должен быть проинформирован об обязанности нести расходы на экспертизу, если он будет признан виновным, а также о ее приблизительной стоимости.

”Стоит обратить внимание, что продавец не несет ответственности за дефекты, вызванные естественным износом, механическими повреждениями, ошибками в уходе и т. д. Он имеет право либо починить, либо заменить товар, не соответствующий условиям договора. Он не обязан немедленно возвращать деньги”, — поясняет Копамеэс.

Согласно статье 223 Закона об обязательственном праве, потребитель имеет право отказаться от договора, то есть вернуть товар и получить возврат денег, в течение двухлетнего срока, в частности, если ремонт или замена не удались, невозможны или причиняют потребителю необоснованные неудобства. Это право также применяется, если продавец необоснованно отказывается от ремонта или замены товара или не делает этого в разумные сроки. Если торговец устранил дефект, но он возникает снова, потребитель имеет право отказаться от договора, т. е. получить возврат денег.