Государство планирует обучить население финансовой грамотности: где же можно бесплатно пройти курсы?
• В Эстонии – 75 000 должников, их общая сумма долгов – 811 млн евро, и еще множество людей вынуждены жить от зарплаты до зарплаты
• Планы Минфина: чтобы к 2030 году все население страны умело бы распоряжаться своими деньгами
Весной этого года Министерство финансов презентовало стратегию развития финансовой грамотности. Жителей Эстонии от мала до велика планируют бесплатно обучать навыкам, как распоряжаться своими деньгами.
Прошло лето, наступила осень. ”МК-Эстония” решила выяснить, на какой же стадии находится претворение этой замечательной статегии в жизнь и где простому человеку можно сейчас бесплатно пройти курсы финансовой грамотности?
Или на эстонском, или в интернете
Как выясняется, с помпой презентованный 29-страничный документ пока еще особо не начали претворять в жизнь. Все либо на эстонском, либо в интернете. И реально где-то поучиться на русском языке пока что нет возможности.
Координатор программы финансовой грамотности Министерства финансов Лийзи Кирх отмечает, что цель программы — весьма амбициозная. А именно: добиться, чтобы к 2030 году все население Эстонии умело бы распоряжаться своими деньгами.
”Но эта стратегия — пока что только документ, который описывает видение ситуации, — добавляет она. — Чтобы претворить это все в жизнь, нужна поддержка партнеров, а также частного и государственного секторов”.
Пресс-секретарь Министерства финансов Кристийна Хаавала добавляет, что пока что люди действительно могут изучать основы финансовой грамотности (если на русском и бесплатно) только на сайте www.minuraha.ee
”Но мы планируем к концу года создать сайт, где будет много информации об основах финансовой грамотности, — добавляет она. — В том числе, и на русском языке”.
Но что же делать тем, кто не владеет компьютером и не может смотреть в интернете видео на эстонском языке? Хаавала говорит, что они планируют интересы этих людей тоже учитывать.
”Мы собираемся вести переговоры с местными самоуправлениями, чтобы люди — например, пенсионеры — смогли бы получить бесплатную консультацию специалиста по финансовым вопросам, — говорит она. — Но пока что это только план. Также мы собираемся провести переговоры с Министерством образования и науки, чтобы обучать финансовой грамотности и в школах, но это тоже пока в проекте”.
Она добавляет, что обучать финансовой грамотности планируется при помощи множества проектов в разных сферах и секторах и с разными источниками финансирования. Например, социальные и предпринимательские проекты, консультации для должников, менторские программы и т. д.
Так что пока финансовую грамоту можно изучать либо платно, либо бесплатно в интернете, но на русском языке есть лишь несколько сайтов. Все остальное — на эстонском. Но Министерство финансов обещает заняться этим вопросом и вскоре обеспечить возможности для изучения и русским пенсионерам.
Очень много должников
В Минфине отмечают, что в Эстонии — много должников, и эта проблема — не просто беспокойство, что люди не могут справиться со своими обязательствами и кредитами. Лийзи Кирх говорит, что корни проблемы очень глубоки: это и наличие зависимостей, и отсутствие социально-экономических навыков, и проблемы с управлением собственными импульсами, и недуги, и даже насилие в близких отношениях.
По данным Министерства социальных дел и Министерства юстиции, в Эстонии (по состоянию на 1.03.2020) было порядка 72 000 должников и с ними было связано 413 000 исполнительных производств (то есть в среднем по 5–6 производств на каждого). Чаще всего сумма долгов варьируется в пределах 1000–5000 евро, а в общей сложности жители Эстонии были должны 811 млн евро (в среднем по 11 263 евро каждый), или 3% от ВВП.
Советник Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих Яан Лыэник отмечает, что по последним данным должников-физических лиц сейчас уже 75 000, а в производстве — более полумиллиона исполнительных дел.
”Но не всегда человек попадает в исполнительное производство только потому, что у него отстутствует финансовая грамотность, — подчеркивает советник. — Тот, кто получает какой-то штраф за проступок, и забывает его вовремя оплатить, тоже попадает к исполнителю в производство — чаще из-за лени или отсутствия денег в нужное время. У кого низкая финансовая грамотность? У того, кто справляется только с необходимыми нуждами, живя от зарплаты до зарплаты, или у того, кто легко берет потребительские кредиты?”
Он добавляет, что есть также те, кто не справился с бизнесом. А их финасовые навыки сильно отличаются от навыков несчастных людей, которые попали в ловушку быстрых кредитов.
”Не забываем и про отцов, которые живут отдельно от детей и с которых требуют алименты, — добавляет Лыэник. — С финансовой точки зрения, явно выгоднее жить с ними вместе. Но если суд решил иначе, то что это — низкая финансовая грамотность человека или плохое стечение обстоятельств? Есть также множество должников, которые нанесли кому-то ущерб (что-то разбили, украли, испортили, уничтожили). И тут тоже сложно говорить о том, что у них низкая финансовая грамотность. Они что, должны были знать, на какую сумму они могли наносить ущерб, чтобы потом были деньги его возмещать? Их это возмещение не волновало в момент проступка, и когда началось исполнительное производство, тоже не особо волнует”.
Он считает, что государство через местные самоуправления должно заняться, в первую очередь, теми должниками, которые сами заинтересованы в том, чтобы все вернуть.
”С теми же, у кого проблемы с финансами и нет интереса, чтобы вернуть долги, — сложнее, — констатирует советник. — Их нужно, в первую очередь, самих заинтересовать, чтобы им захотелось освободиться от проблем и научиться справляться с повседневной жизнью. Пока что же многие из них думают, что это все — государство, кредиторы, суды, судебные исполнители — виноваты, что он не справляется, а он тут ни при чем”.
А во‑вторых, добавляет он, нужно научить людей лучше страховать свою недвижимость. Многие не знают о скрытых возможностях страхования: ”Вы представляете, сколько частных лиц так умело застраховали свое имущество, что, в случае чего, их круг спасения при возмещении ущерба — не судебный исполнитель, а страховая фирма?”
”Палата судебных исполнителей и банкротных управляющих выступает за идею эстонского общества, свободного от долгов — VÕLA-VABA-EESTI, — добавляет судебный исполнитель Татьяна Афанасьева. — Мы проводим различные кампании, в рамках которых повышаем финансовую грамотность населения: в 2019–2020 гг. были лекции для школьников и гимназистов о корректном финансовом поведении, в 2019 г. — летняя кампания ”Kohtu Täituriga!” для должников или тех, кто может стать должниками в исполнительном производстве. А сейчас началась кампания ”Kohtu Täituriga!” — мы предлагаем различным MTÜ и их подопечным встречу с исполнителем, чтобы поговорить о том, как не стать должником, и что делать, если ты им уже стал”.
Банки учат грамотности
Финансовые учреждения тоже помогают повышать грамотность населения в сфере управления своими деньгами.
Руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла отмечает, что о финансовой грамотности говорят все больше и больше, поэтому можно предположить, что повышение осведомленности определенно набирает обороты.
”Финансовые проблемы и финансовая грамотность не всегда идут рука об руку, потому что при хорошей экономике, где у людей есть работа и доход, они могут и не оказаться в долгах, когда берут на себя большие обязательства, — подчеркивает он. — Сбережения и разные виды страхования помогают избегать задолженностей. Ведь основные причины возникновения долгов у людей — снижение или потеря заработной платы; болезнь или смерть заемщика или члена его семьи; погашение существующих кредитных обязательств с помощью новых займов; принятие на себя чрезмерных обязательств по кредиту, что негативно отражается на повседневных расходах”.
По его словам, отсутствие финансовой грамотности обычно выражается в принятии нерациональных решений. Например, человек берет непосильные обязательства — потребительские кредиты под высокие проценты, малые кредиты, быстрые кредиты, товары в рассрочку и т. д.
”Беря новый кредит, человек руководствуется лишь эмоциями, желанием получить новую вещь, но не учитывает целесообразность её приобретения, а также не просчитывает возможность погашения взятой на покупку ссуды, — объясняет Улла. — Другой пример — незнание. Люди могут не знать, как следует сравнивать различные проценты. В одном случае речь идёт о проценте годовых, в другом — о ежемесячном проценте. Необходимо также понять, рассчитываются проценты по остатку кредита (который уменьшается с каждым ежемесячным платежом) или по начальной сумме кредита, и есть ли какие-то скрытые расходы?”
Он добавляет, что сотрудники Swedbank принимают активное участие в кампании ”Обратно в школу” и обучают школьников финансовой грамотности в качестве приглашенных педагогов.
”Школьники — очень разумны, — подчеркивает Улла, — и чем раньше вы научите их денежной мудрости, тем более правильные решения будут приняты в будущем. У нас есть также блог Kogumispäevik в Facebook, посвящённый вопросам сбережения и экономии, и там более 30 000 подписчиков. Там люди делятся опытом, как при любом уровне доходов увеличить свои денежные резервы. Можно слушать также подкаст FB Investeerimisjutud (Инвестиционные истории). И каждый клиент Swedbank может ознакомиться со своим бюджетом в интернет-банке и принять более обоснованное решение в соответствии со своими результатами и целями”.
Академия предпринимательства
Представитель банка SEB Мерит Кальм отмечает, что молодежь очень интересуется вопросами денег и инвестициями, поэтому они в этом году с марта по май организовали соответствующую программу обучения для школ.
”В рамках этой инициативы умным и инициативным ученикам 10-х и 11-х классов 20 школ по всей Эстонии мы предложили получить первый опыт в мире финансов, пройти серию курсов и поделиться знаниями в сфере накоплений, инвестиций и предпринимательства со своими одноклассниками, — рассказывает она. — В общей сложности было проведено 90 уроков финансовой грамотности в школах, и их прослушало более 2500 учеников”.
Сейчас они вместе с ТУ предлагают школьникам онлайн-курс финансовой грамонтности(e-oppekeskus.ee/videokursused/rahatarkuse-kursus — но только на эстонском) .
”Мы также финансово поддерживаем Junior Achievement, который предлагает бесплатные курсы, — добавляет Кальм. — А также бесплатное обучение предпринимательства в eAkadeemia (eakadeemia.seb.ee). Поддерживаем и конкурс идей Ajujaht, который помогает стартапам”.
Также они постоянно стараются повышать осознанность людей в вопросах киберпреступлений и телефонных мошенничеств, рассказывают о том, как защитить свои данные и устройства и распознать схемы обмана.
Представитель банка Luminor Кристьян Ясински подчеркивает: хорошая финансовая дисциплина помогает успешно избегать непредвиденных финансовых обязательств, ставить цели и обеспечивает удобную и спокойную жизнь.
”Чтобы наши клиенты принимали правильные и разумные решения, мы общаемся с ними, разъясняем им нюансы и консультируем их перед важными шагами, — рассказывает он. — Также мы делимся своими знаниями и опытом с широкой аудиторией при помощи СМИ — например, как распознать мошенников, что учитывать перед взятием кредита и как сделать первые шаги в инвестировании. А также организовывали перед пандемией в банке уроки финансовой грамотности для школьников”.