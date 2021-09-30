Государство планирует обучить население финансовой грамотности: где же можно бесплатно пройти курсы?

”Не забываем и про отцов, которые живут отдельно от детей и с которых требуют алименты, — добавляет Лыэник. — С финансовой точки зрения, явно выгоднее жить с ними вместе. Но если суд решил иначе, то что это — низкая финансовая грамотность человека или плохое стечение обстоятельств? Есть также множество должников, которые нанесли кому-то ущерб (что-то разбили, украли, испортили, уничтожили). И тут тоже сложно говорить о том, что у них низкая финансовая грамотность. Они что, должны были знать, на какую сумму они могли наносить ущерб, чтобы потом были деньги его возмещать? Их это возмещение не волновало в момент проступка, и когда началось исполнительное производство, тоже не особо волнует”.

Он считает, что государство через местные самоуправления должно заняться, в первую очередь, теми должниками, которые сами заинтересованы в том, чтобы все вернуть.

”С теми же, у кого проблемы с финансами и нет интереса, чтобы вернуть долги, — сложнее, — констатирует советник. — Их нужно, в первую очередь, самих заинтересовать, чтобы им захотелось освободиться от проблем и научиться справляться с повседневной жизнью. Пока что же многие из них думают, что это все — государство, кредиторы, суды, судебные исполнители — виноваты, что он не справляется, а он тут ни при чем”.