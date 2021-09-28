В ночном ДТП пострадали двое пьяных мужчин. Полиция выясняет, кто из них был за рулем

Как сообщила полиция, в 2 часа ночи на 84-м километре шоссе Тарту — Вильянди — Килинги-Нымме (волость Вильянди) автомобиль Citroen отклонился вправо, вылетел с транссы в кусты и опрокинулся.

По предварительным данным, в машине находились два человека. Одному из них (26 лет) медики оказали первую помощь на месте. Второго (21 год) доставили в больницу. Полиция выясняет, кто из них был в момент аварии за рулем.