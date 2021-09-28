28.09.2021, 07:24
ФОТО | Молодой водитель без прав перепутал педали: автомобиль врезался в дерево, пострадали два человека и собака(2)
Foto: Kenno Soo
В понедельник в десятом часу вечера произошла авария в деревне Лейе в Вильяндимаа, где легковой автомобиль Volkswagen врезался в дерево.
По предварительным данным, в автомобиле было два человека, которым потребовалась помощь скорой. Пострадала и собака, которая также находилась в машине.
По имеющимся данным, за рулем находился 18-летний мужчина без прав. Авария произошла из-за того, что во избежание столкновения с косулей, водитель вместо педали тормоза нажал на педаль газа.