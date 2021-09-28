ЧП и криминал
28.09.2021, 07:24

ФОТО | Молодой водитель без прав перепутал педали: автомобиль врезался в дерево, пострадали два человека и собака

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Foto: Kenno Soo
В понедельник в десятом часу вечера произошла авария в деревне Лейе в Вильяндимаа, где легковой автомобиль Volkswagen врезался в дерево.

По предварительным данным, в автомобиле было два человека, которым потребовалась помощь скорой. Пострадала и собака, которая также находилась в машине.

По имеющимся данным, за рулем находился 18-летний мужчина без прав. Авария произошла из-за того, что во избежание столкновения с косулей, водитель вместо педали тормоза нажал на педаль газа.

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