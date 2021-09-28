УЕФА не будет судиться с суперклубами по делу Суперлиги

Отмечается, что организация отменила любые санкции в отношении этих команд. Отменены штрафы для девяти команд, которые хотели присоединится к турниру.

Напомним, что в ночь на 19 апреля о создании Суперлиги объявили английские ”Манчестер Юнайтед”, ”Ливерпуль”, ”Манчестер Сити”, ”Арсенал”, ”Челси”, ”Тоттенхэм”, испанские ”Барселона”, ”Реал”, ”Атлетико”, а также итальянские ”Интер”, ”Милан” и ”Ювентус”, однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

”Барселона”, ”Реал” и ”Ювентус” остались в Суперлиге. 25 мая УЕФА объявил о заведении дисциплинарных дел на эти клубы. По информации СМИ, оставшиеся в турнире команды могут быть отстранены от розыгрыша Лиги чемпионов. Позднее министерство юстиции Швейцарии запретило УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) выносить санкции за Суперлигу до решения суда Европейского союза. Представители нового турнира обратились в суд ЕС из-за возможного нарушения правил конкуренции со стороны футбольных организаций.