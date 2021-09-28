”Нет смысла смотреть, как команда проигрывает 0:15”: китайскую сборную по хоккею могут снять с Олимпийских игр-2022

”Такой вопрос действительно возникает. Контрольные матчи сборной пройдут под контролем ИИХФ. Решение будет принято позже. Нет смысла смотреть на то, как команда проигрывает 0:15. Это не нужно ни Китаю, ни хоккею”, — заявил Тардиф.

На ОИ-2022 Китай попал в группу к сборным Канады, США и Германии. Китайскую сборную может заменить команда Норвегии, которая занимает 11-е место в рейтинге ИИХФ — наиболее высокое из всех сборных, не сумевших квалифицироваться на Олимпиаду.

Напомним, что изначально планировалось, что китайская хоккейная сборная будет сформирована на основе клуба Континентальной хоккейной лиги "Куньлунь Ред Стар".