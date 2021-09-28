28.09.2021, 07:10
”Нет смысла смотреть, как команда проигрывает 0:15”: китайскую сборную по хоккею могут снять с Олимпийских игр-2022
Фото: Scanpix
Сборная Китая может быть исключена из олимпийского хоккейного турнира. Об этом сообщил новый президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.
”Такой вопрос действительно возникает. Контрольные матчи сборной пройдут под контролем ИИХФ. Решение будет принято позже. Нет смысла смотреть на то, как команда проигрывает 0:15. Это не нужно ни Китаю, ни хоккею”, — заявил Тардиф.
На ОИ-2022 Китай попал в группу к сборным Канады, США и Германии. Китайскую сборную может заменить команда Норвегии, которая занимает 11-е место в рейтинге ИИХФ — наиболее высокое из всех сборных, не сумевших квалифицироваться на Олимпиаду.
Напомним, что изначально планировалось, что китайская хоккейная сборная будет сформирована на основе клуба Континентальной хоккейной лиги "Куньлунь Ред Стар".