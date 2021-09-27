В Пирита приглашают жителей преклонного возраста отметить День пожилых людей

По словам старейшины района Пирита Тыниса Лийната, празднование Дня пожилых людей в Пирита уже стало традиционным и ожидаемым событием. ”Пожилые жители Пирита — наш источник опыта и мудрости. В пятницу Пиритаский социальный центр приглашает пожилых людей на замечательный концерт и приятное общение”, - сказал Тынис Лийнат.

Выступит международно известный тенор Лембит Толга. Будет накрыт кофейный стол. На этот раз в День пожилых людей состоится и торжественное открытие сезона деятельности социального дома.

Бесплатное мероприятие начнется в 12 часов. Для участия в мероприятии нужно заранее зарегистрироваться по телефонному номеру 606 9050 или у ассистента на месте. На входе следует предъявить паспорт вакцинации или справку о том, что человек уже переболел или сдал тест с отрицательным результатом. Адрес Пиритаского социального центра: Метсавахи теэ, 4.