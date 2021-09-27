Деятельность платформ совместного финансирования поставят под контроль

По словам председателя финансовой комиссии Эрки Сависаара, законопроект создает основания для того, чтобы компании, оказывающие услуги совместного финансирования, могли ходатайствовать о разрешении на деятельность у Финансовой инспекции, а Финансовая инспекция могла осуществлять за ними надзор.

”Данные поправки затрагивают только платформы совместного финансирования, которые предлагают возможность инвестировать в предприятия. Они смогут ходатайствовать о разрешении на деятельность с 21 ноября”, — сказал Сависаар. Он отметил, что помимо этого будут созданы основания, на которых компании, оказывающие услуги совместного финансирования, будут платить Финансовой инспекции плату за надзор.

Согласно законопроекту, Финансовая инспекция получит полномочия для надзора за информацией о защите окружающей среды и рисках стабильности, которую представляют банки и другие участники финансовых рынков.

Председатель комиссии Айвар Кокк пояснил, что данные поправки важны, так как они затрагивают информацию, предоставляемую биржевым компаниям и акционерам. ”Будет уточнено, какую информацию необходимо предоставлять иностранным биржевым компаниям об их акционерах, находящихся в Эстонии, и какую информацию об этих компаниях предоставлять находящимся в Эстонии акционерам”, — сказал Кокк.

Финансовая комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о Финансовой инспекции и в другие законы 422 SE) пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 13 октября.