27.09.2021, 20:56
В Швеции обнародовали новое видео зияющей дыры в борту парома "Эстония". Запись удивила эксперта(83)
На ранее не публиковавшемся видео ясно видна дыра, края которой выгнуты наружу.
Профессор Технического университета Чалмерса (Гётеборг) Андерс Ульфварсон сказал "Радио Швеция", что увиденное его удивило. "Повреждения более значительные, чем я думал, и кажется, что листы металла выгнуты наружу", — сказал Ульфварсон.
Видео продолжительностью 2,5 минуты можно посмотреть здесь.
О результатах июльских исследований подробнее читайте ЗДЕСЬ.