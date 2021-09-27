В Швеции обнародовали новое видео зияющей дыры в борту парома "Эстония". Запись удивила эксперта

Профессор Технического университета Чалмерса (Гётеборг) Андерс Ульфварсон сказал "Радио Швеция", что увиденное его удивило. "Повреждения более значительные, чем я думал, и кажется, что листы металла выгнуты наружу", — сказал Ульфварсон.