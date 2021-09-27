27.09.2021, 20:16
ФОТО | Не вы потеряли? В полицию сдали крупную сумму денег(1)
PPA
Пару дней назад в Тарту на улице Куперьянова была найдена крупная сумма денег, которая сейчас ждет своего хозяина в отделении полиции.
Деньги нашли и передали в полицию Тийт, Кадри и Рита, сообщила Лыунаская префектура. Купюры просто валялись на улице.
Начальник местного отделения полиции Андрус Реймаа искренне поблагодарил нашедших за их достойное поведение.
Человек, потерявший деньги, может связаться с полицией по электронной почте katrin.kungla@politsei.ee или по телефону 7308687.