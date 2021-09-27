У EKRE в Ида-Вирумаа не хватает кандидатов

"Их, к сожалению, мало. Кроме того, в их списках мало известных имен. Это не значит, что им вообще не удастся добиться здесь успеха, однако он точно будет скромнее, чем следует из нынешних опросов", — прокомментировал результаты опросов на страницах своего издания главный редактор "Северного побережья" Эрик Гамзеев.