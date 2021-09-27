27.09.2021, 19:56
У EKRE в Ида-Вирумаа не хватает кандидатов(3)
"Их, к сожалению, мало. Кроме того, в их списках мало известных имен. Это не значит, что им вообще не удастся добиться здесь успеха, однако он точно будет скромнее, чем следует из нынешних опросов", — прокомментировал результаты опросов на страницах своего издания главный редактор "Северного побережья" Эрик Гамзеев.
Председатель ида-вируского отделения EKRE Арво Аллер признал, что несмотря на высокую поддержку, партии было трудно найти кандидатов.
"У нас нет таких звезд, как у некоторых партий. Наш избиратель — простой работающий человек, который заботится о своих семье и детях. Нам важно, чтобы поддержку получили те, кто решил взять ответственность и баллотировался", — добавил он.