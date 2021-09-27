Страшная находка в Нымме: по убитой молодой женщине появилась дополнительная информация. У полиции новая просьба

К сегодняшнему дню известно, что найденные ключи — от квартиры номер 4, которая находится в Ласнамяэ или Ыйсмяэ.

Как сказал руководитель бюро по уголовным делам Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре, после обращения полиции к общественности поступило настолько много зацепок, что работы хватит на несколько месяцев.

"В данный момент у нас на контроле восемь пропавших ранее человек, об исчезновении одного из них мы раньше информации не имели", — сказал Тамбре и пояснил, что конкретики добавил брелок, имеющий особую примету. На нем был нацарапан номер квартиры.

Свои результаты дал и тест ДНК. "К сегодняшнему дню мы получили ответ, что у найденной в Нымме женщины были светлые глаза и светлые волосы. Эксперт высказал мнение, что речь идет о человеке, родом из Эстонии или близлежащей страны", — сказал Тамбре.

По его словам, череп женщины отправлен в США, откуда примерно через полгода ждут трехмерную модель головы жертвы.

Есть подвижки и по второму трупу, найденному в Нымме на улице Нааритса. "Мы получили две просьбы проверить — не идет ли речь о близких родственниках заявителей", — сказал Тамбре.

У полиции есть и новая просьба. "Так как мы получили по поводу брелока много наводок, то просим помощи также и по ключу. Может и тут кто-то даст нам пояснение — где использовался изображенный на фотографии ключ?" — спрашивает Тамбре.

Информацию по ключу и другую информацию, которая может помочь следствию, полиция ждет по телефону 53893571.

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