ВИДЕО | Валга — самая необычная граница в Европе

Сегодня вам покажу, как живут люди в населенном пункте, где в одном и том же здании одно окно может смотреть на Эстонию, а другое на Латвию. Мы сегодня побываем в городе, где граница делит его на две части, проходит вдоль улиц и даже делит дома пополам.

Посмотрим, как выглядят погранпереходы, где раньше люди стояли часами. Поговорим о том, почему в городе в основном можно встретить здания времен или Российской Империи, или Советского Союза.

Прогуляемся с главным архитектором города Валга и узнаем, почему Валга-Валка выглядит так, и никак иначе.

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