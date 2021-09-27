27.09.2021, 18:12
Водители из Эстонии нашли способ уклоняться от штрафов за парковку в Финляндии
Foto: Taavi Sepp
Владельцам автомобилей с эстонскими регистрационными номерами за нарушение правил парковки в Хельсинки ежегодно выписывается 10 000 штрафов. Наиболее изобретательные дорожные хулиганы уклоняются от оплаты штрафов при помощи поддельных номеров, пишет rus.err.
Самое частое нарушение — уклонение от платы за парковку, на него приходится треть штрафов. За ним по частоте следует парковка в неположенном месте.
"В случае пяти неоплаченных штрафов транспортное средство можно сразу отбуксировать. Забрать его со штрафной стоянки можно только после оплаты штрафов и расходов на буксировку", — пояснила контролер парковки в Хельсинки Кайя Коссила.
Полностью защититься от хулиганов невозможно, так как те на редкость изобретательны. В последнее время ко всему прочему участилось использование поддельных регистрационных номеров.
"Если мы подозреваем, что на машине поддельный знак, то оповещаем полицию", — рассказала контролер.