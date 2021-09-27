Глава Pfizer назвал срок возврата мира к нормальной жизни после COVID

”Думаю, мы сможем вернуться к нормальной жизни”, — сказал он, подчеркнув, что добиться этого можно при помощи вакцинации.

По мнению Бурлы, наиболее вероятный сценарий развития событий заключается в том, что будут появляться новые варианты вируса и новые препараты, действие которых продлится не более года. Глава Pfizer полагает, что в этом случае людям нужно будет ежегодно проходить ревакцинацию. ”Но опять же, это еще предстоит выяснить”, — добавил он.

Оценка Бурлы совпадает с прогнозами главы компании Moderna Стефана Банселя, который выразил мнение, что завершения пандемии следует ожидать через год. По его словам, к середине 2022 года на планете будет достаточно доз вакцин, чтобы защитить все человечество и вернуться к нормальной жизни.

Бансель считает, что те, кто не пройдет вакцинацию, смогут выработать иммунитет естественным путем. ”Мы окажемся в ситуации, похожей на ситуацию с гриппом. Вы можете либо сделать прививку и хорошо перезимовать. Либо не делать ее и рисковать заболеть и, возможно, даже попасть в больницу”, — сказал Бансель.

На прошлой неделе глава Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Рошель Валенски поддержала использование третьей дозы вакцины Pfizer для ряда категорий американцев, в основном пожилых людей и лиц из групп риска.

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