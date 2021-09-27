27.09.2021, 16:57
Умер Сергей Герасимец, экс-игрок ”Зенита” и автор легендарного гола в ворота сборной Нидерландов. Ему было 55 лет
Фото: ФК "Зенит"
В возрасте 55 лет умер Сергей Герасимец. Бывший форвард сборной Беларуси, известный футболист ”Зенита” конца 1990-х, а после — тренер московского ”Локомотива” в штабе Анатолия Бышовца.
Давайте вспомним мяч, забитый Герасимцом в ворота сборной Нидерландов в отборе к Евро-1996. Этот гол оказался победным и столь важным для молодой футбольной державы:
Последнее место работы Герасимца — футбольный клуб ”Ядро” из Санкт-Петербурга. 25 сентября команда стала победителем МРО ”Северо-Запад” в третьем дивизионе. Этот успех дает клубу право заявиться в ФНЛ-2. В ночь после игры Герасимец умер.