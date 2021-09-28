Правые популисты захватили юго-восток Германии, что будет с "Северным потоком", чем отличаются Меркель и Путин — интервью посла Германии(14)
Были ли вы удивлены результатами выборов?
Во-первых, я не ожидала, что так много людей — около 40 % проголосовавших — захотят отдать свой голос по почте, не посещая участок для голосования в воскресенье. При этом в целом явка не уменьшилась по сравнению с прошлыми годами, к счастью. Люди не поленились принять участие в выборах. Я считаю, что это очень важно, ведь ты имеешь голос как гражданин страны, так используй же свою силу! Для демократии это очень важно, это — одна из наших возможностей влиять на политику.
Менее приятным сюрпризом для меня было то, что правая популистская партия AfD оказалась такой популярной в Тюрингии и Саксонии. Это довольно антиевропейская партия, поэтому сложно было представить, что она найдет такой отклик среди граждан Германии, которые в большинстве своем настроены по-европейски.
Есть догадки, в чем причина такой популярности?
Сейчас сложно рассуждать о причинах такого явления. Политологам и социологам только предстоит выяснить причины того, почему люди, живущие на территориях, которые только выиграли от нахождения в Евросоюзе, проголосовали таким образом.
В Эстонии на рейтинге правых популистских партий положительно сказался корона-кризис. Может, в Германии та же причина?
На самом деле, ковид не оказал какого-либо ощутимого действия на правые партии. Если мы имеем в виду ковидные меры, то многие действительно говорят об притеснении гражданских свобод, но такие ограничения не так просто ввести. Эти решения обсуждаются в парламенте и мы не можем предпринять что-то подобное, минуя его. В любом случае, строгие ограничения прекратили свое действие 30 июня (речь идет о режиме эпидемии национального значения, который был введен в связи с пандемией бундестагом), хотя некоторые регионы все еще имеют возможность принимать меры на местном уровне.
Но правые партии не обязательно становятся сильнее от этой ситуации. Да, есть люди, которые верят, что короновируса не существует, а все, что происходит, как-то связано с конспирологическими теориями. Но такие люди не усиливают позиции ”правых”, они действуют в своем собственном направлении и консолидируются, благодаря соцсетям. Эти движения достаточно большие в некоторых местах и им иногда удается собирать тысячи человек на улицах. Но это наоборот — создает вызов для правых партий, чтобы перестать ассоциироваться у людей с такими движениями. Некоторые их позиции кажутся похожими, но они не являются одним политическим движением.
Была ли явка в этом году выше либо ниже обычного?
В этом году явка была 76.5%, четыре года назад — 76.2% . Так что явка практически одинаковая (Для сравнения, 2019 году на выборах в эстонский парламент проголосовали 63,7% избирателей - RusDelfi).
При этом в прессе были сообщения о том, что в Берлине даже не хватало бюллетеней. Получается, это связано не с повышенной явкой?
На некоторых участках голосования действительно случилось недоразумение из-за плохой организации — часть бюллетеней для местных выборов смешались и избирательным участкам даже пришлось оставаться открытыми дольше обычного. Но в любом случае, все, кто хотел проголосовать, смогли это сделать. Также из-за социального дистанцирования в помещение пускали ограниченное число людей, так что в очереди приходилось стоять в любом случае. Кроме того, в день выборов проходил Берлинский марафон, так что, возможно, это тоже повлияло на своевременность доставки бюллетеней.
Когда мы пишем о том, что в России Владимир Путин находится у власти более 20 лет (не считая их рокировки с Дмитрием Медведевым), нам говорят прокремлевские читатели: посмотрите, Ангела Меркель тоже долго у власти. Есть ли что-то общее у этих историй?
Ангела Меркель была канцлером на протяжении 16 лет и сама решила уйти в отставку, поняв, что этого было достаточно. Она всегда управляла страной в соответствии с коалиционным соглашением, поэтому нельзя сказать, что это это было ее правительство - это было правительство партий. И это очень важный момент. Также свободные и честные выборы создают условия, в которых граждане реально имеют возможность выразить свои политические предпочтения, в результате чего она переизбиралась на должность канцлера подряд 6 раз. Именно поэтому сейчас мы говорим о смене поколений — в этот раз она решила не выставлять свою кандидатуру. При этом ее партия продолжает оставаться у руля, так что мы говорим не о власти одного человека, а о власти партий, их позициях. Которые они выражают в Конгрессе и так далее. Но все-таки по моему мнения, ключевой момент здесь заключается в том, что граждане имеют доступ к честным выборам, где каждый голос имеет вес.
Какая судьба ожидает NordStream 2 при новом составе парламента, когда он действительно заработает и заработает ли?
Вопрос "Северного потока" не входит в компетенцию парламента. Если говорить о партиях, которые вошли в парламент, то только одна из них имеет какую-то позицию относительно него — это партия ”Зеленых”. Сейчас вся техническая работа завершена и трубопровод проходит проверку. Но в конечном счете — все решает совсем не Парламент. Запуск "Северного потока" будет зависит от того, сколько времени займет верификация, пока все моменты не будут согласованы с органами государственной власти Германии.
Также посол отметила, что если проследить миграцию голосов, то в этом году часть тех, кто в прошлый раз поддерживал ХДС/ХСС изменили свои мнения в пользу, в основном, Социал-демократической партии Германии и Свободной демократической партии и некоторых других.