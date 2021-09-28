Правые популисты захватили юго-восток Германии, что будет с "Северным потоком", чем отличаются Меркель и Путин — интервью посла Германии

Но правые партии не обязательно становятся сильнее от этой ситуации. Да, есть люди, которые верят, что короновируса не существует, а все, что происходит, как-то связано с конспирологическими теориями. Но такие люди не усиливают позиции ”правых”, они действуют в своем собственном направлении и консолидируются, благодаря соцсетям. Эти движения достаточно большие в некоторых местах и им иногда удается собирать тысячи человек на улицах. Но это наоборот — создает вызов для правых партий, чтобы перестать ассоциироваться у людей с такими движениями. Некоторые их позиции кажутся похожими, но они не являются одним политическим движением.

На самом деле, ковид не оказал какого-либо ощутимого действия на правые партии. Если мы имеем в виду ковидные меры, то многие действительно говорят об притеснении гражданских свобод, но такие ограничения не так просто ввести. Эти решения обсуждаются в парламенте и мы не можем предпринять что-то подобное, минуя его. В любом случае, строгие ограничения прекратили свое действие 30 июня (речь идет о режиме эпидемии национального значения, который был введен в связи с пандемией бундестагом), хотя некоторые регионы все еще имеют возможность принимать меры на местном уровне.

Сейчас сложно рассуждать о причинах такого явления. Политологам и социологам только предстоит выяснить причины того, почему люди, живущие на территориях, которые только выиграли от нахождения в Евросоюзе , проголосовали таким образом.

Менее приятным сюрпризом для меня было то, что правая популистская партия AfD оказалась такой популярной в Тюрингии и Саксонии. Это довольно антиевропейская партия, поэтому сложно было представить, что она найдет такой отклик среди граждан Германии, которые в большинстве своем настроены по-европейски.

Во-первых, я не ожидала, что так много людей — около 40 % проголосовавших — захотят отдать свой голос по почте, не посещая участок для голосования в воскресенье. При этом в целом явка не уменьшилась по сравнению с прошлыми годами, к счастью. Люди не поленились принять участие в выборах. Я считаю, что это очень важно, ведь ты имеешь голос как гражданин страны, так используй же свою силу! Для демократии это очень важно, это — одна из наших возможностей влиять на политику.

Была ли явка в этом году выше либо ниже обычного?

В этом году явка была 76.5%, четыре года назад — 76.2% . Так что явка практически одинаковая (Для сравнения, 2019 году на выборах в эстонский парламент проголосовали 63,7% избирателей - RusDelfi).

При этом в прессе были сообщения о том, что в Берлине даже не хватало бюллетеней. Получается, это связано не с повышенной явкой?

На некоторых участках голосования действительно случилось недоразумение из-за плохой организации — часть бюллетеней для местных выборов смешались и избирательным участкам даже пришлось оставаться открытыми дольше обычного. Но в любом случае, все, кто хотел проголосовать, смогли это сделать. Также из-за социального дистанцирования в помещение пускали ограниченное число людей, так что в очереди приходилось стоять в любом случае. Кроме того, в день выборов проходил Берлинский марафон, так что, возможно, это тоже повлияло на своевременность доставки бюллетеней.

Когда мы пишем о том, что в России Владимир Путин находится у власти более 20 лет (не считая их рокировки с Дмитрием Медведевым), нам говорят прокремлевские читатели: посмотрите, Ангела Меркель тоже долго у власти. Есть ли что-то общее у этих историй?

Ангела Меркель была канцлером на протяжении 16 лет и сама решила уйти в отставку, поняв, что этого было достаточно. Она всегда управляла страной в соответствии с коалиционным соглашением, поэтому нельзя сказать, что это это было ее правительство - это было правительство партий. И это очень важный момент. Также свободные и честные выборы создают условия, в которых граждане реально имеют возможность выразить свои политические предпочтения, в результате чего она переизбиралась на должность канцлера подряд 6 раз. Именно поэтому сейчас мы говорим о смене поколений — в этот раз она решила не выставлять свою кандидатуру. При этом ее партия продолжает оставаться у руля, так что мы говорим не о власти одного человека, а о власти партий, их позициях. Которые они выражают в Конгрессе и так далее. Но все-таки по моему мнения, ключевой момент здесь заключается в том, что граждане имеют доступ к честным выборам, где каждый голос имеет вес.

Какая судьба ожидает NordStream 2 при новом составе парламента, когда он действительно заработает и заработает ли?

Вопрос "Северного потока" не входит в компетенцию парламента. Если говорить о партиях, которые вошли в парламент, то только одна из них имеет какую-то позицию относительно него — это партия ”Зеленых”. Сейчас вся техническая работа завершена и трубопровод проходит проверку. Но в конечном счете — все решает совсем не Парламент. Запуск "Северного потока" будет зависит от того, сколько времени займет верификация, пока все моменты не будут согласованы с органами государственной власти Германии.

Также посол отметила, что если проследить миграцию голосов, то в этом году часть тех, кто в прошлый раз поддерживал ХДС/ХСС изменили свои мнения в пользу, в основном, Социал-демократической партии Германии и Свободной демократической партии и некоторых других.







