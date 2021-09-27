ФОТО | В столичном Кристийне завершены масштабные дорожные работы

”Нымме теэ — одна из центральных улиц района, которой ежедневно пользуются многие жители района, по ней также проходит много транзитных транспортных средств, поэтому было важно привести в порядок этот участок дороги. Мы рады, что в этом году в районе завершены и другие важные участки улиц. Работы будут продолжены в соответствии с планом”, - добавил Рийбе.