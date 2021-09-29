Историк: Пятс считал, что уступки перед СССР смогут спасти народ Эстонии от гибели

Заключение пакта о взаимопомощи между СССР и Эстонией означало создание военных баз СССР на территории Эстонии и начало утраты суверенитета для последней. СССР получил важные военно-морские и военно-воздушные базы, с которых, в числе прочего, совершались налеты на мирные города Финляндии во время "Зимней войны". Также базы использовались при советизации Эстонии в 1940 году. Пакт был заключен в результате военного и дипломатического давления со стороны СССР на Эстонию.

Навязывание невыгодного для Эстонии договора основывалось, в свою очередь, на договоренностях СССР и Третьего Рейха — секретного протокола так называемого Пакта Молотова-Риббентропа о разделении сфер влияния в Восточной Европе, заключенного 23 августа 1939 г. Претворение в жизнь договоренностей Пакта Молотова-Риббентропа Германией 1 сентября 1939 года привело к началу Второй мировой войны. Советскому Союзу удалось избежать ответственности за развязывание войны, хотя вскоре за агрессию против Финляндии СССР исключили из Лиги Наций 14 декабря 1939 года.

Пятс действительно считал, что уступки перед ультимативными требованиями СССР смогут спасти народ Эстонии от гибели. Советскому Союзу удалось запугать правящую тогда верхушку Эстонии. Неподписание же договора означало бы неминуемую войну с СССР, к которой, как выяснилось, Эстония была не готова.

Означал ли этот шаг неминуемое вхождение в состав СССР в дальнейшем? Сложно сказать, поскольку история не терпит сослагательного наклонения. Оказание Эстонией вооруженного сопротивления агрессору, возможно, дало бы лучшие позиции в работе эстонских дипломатов после Второй мировой войны. Как известно, насильственную инкорпорацию Эстонии в СССР не признали лишь США.