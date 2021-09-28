В Эстонии значительно сократят число зон, где разрешены STS-операции

По словам председателя комиссии по окружающей среде Йоко Алендер, комиссия совместно с представителями Министерства окружающей среды уже провела несколько заседаний, посвященных вопросам операций по передаче нефтепродуктов с судна на судно (STS-операции), и представила свои идеи по защите морской среды от возможного загрязнения.

”По мнению комиссии по окружающей среде, порядок обращения с опасными и вредными веществами во внутренних морских водах должен стать более жестким, чтобы исключить угрозы окружающей среде в этой сфере, особенно когда речь идет о природоохранных зонах”, — пояснила Алендер.

По результатам обсуждения во внутренних морских водах в дальнейшем будет разрешена бункеровка, но осуществлять ее можно будет лишь в определенных якорных зонах. По требованию Министерства экономики и коммуникаций во внутренних морских водах по-прежнему будет разрешена перекачка сжиженного газа с судна на судно.

Заместитель председателя комиссии по окружающей среде Андрес Метсоя указал на сокращение числа якорных зон.

”Согласно изменениям, обращение с опасными и вредными веществами в дальнейшем будет разрешено лишь в определенных якорных зонах. Эти зоны выбраны в соответствии с заказанным анализом рисков”, — сказал Метсоя. Он пояснил, что бункеровка, т.е. перекачка топлива с одного судна на другое для того, чтобы у второго судна было достаточно топлива для продолжения движения, по результатам анализа рисков в дальнейшем будет разрешена в шести якорных зонах (ранее таких зон было 19).