27.09.2021, 15:35
Нетрезвый мужчина угрожал полиции похожим на оружие предметом. Возбуждено уголовное дело(6)
Foto: Eero Vabamägi
В пятницу поздно вечером нетрезвый мужчина применил в Элва (Тартуский уезд) насилие по отношению к представителю власти, сообщила Лыунаская префектура.
Инцидент произошел 24 сентября в многоквартирном доме на улице Кирде, где 34-летний мужчина в состоянии опьянения угрожал предметом, похожим на оружие, сначала своему соседу, а затем и прибывшему по вызову полицейскому.
Мужчина был задержан в качестве подозреваемого, полиция забрала его пневматическое оружие на хранение.
Все обстоятельства произошедшего полиция установит в ходе расследования возбужденного уголовного дела.