Леозиньо: у меня нет сомнений в победе на чемпионате мира

Каково это – представлять сборную Бразилии на чемпионате мира по футзалу?

Это словно сон, и я не хочу просыпаться. Моя жизнь была нелегкой, но я смог попасть на чемпионат мира, мне до сих пор трудно в это поверить. Я наслаждаюсь каждой секундой пребывания здесь. Знать, что я вдохновляю бесчисленное количество бедных детей – многое значит для меня. Это огромная ответственность, я знаю, что должен быть осторожен в своем поведении, я понимаю это. Дети из скромных семей всегда живут своими мечтами. Когда-то я жил мечтой стать новым Роналдиньо или Фалькао, и я очень горжусь тем, что бедные дети сейчас мечтают стать следующим Леозиньо.

В детстве ты играл в футзал или футбол?

Я всегда играл и в то, и в другое. В городе, откуда я родом, возможностей было мало. Я слышал так много обещаний – то один парень собирался отвезти меня в один большой клуб в Рио-де-Жанейро, то второй обещал устроить в другой клуб. Каждый раз я надеялся, и каждый раз это оказывалось пустым обещанием. Первая реальная возможность мне представилась в футзале, и я поехал туда. Думаю, мой стиль больше подходит для футзала. Я знаю, что каждый ребенок мечтает стать футболистом, но футзал тоже прекрасный спорт, и я очень рад, что все сложилось именно так.

Что ты почувствовал, когда забил гол на чемпионате мира и поднял всех болельщиков на ноги?

Я всю жизнь мечтал об этом моменте: забить гол на чемпионате мира. Это была не просто моя мечта, а мечта всей моей семьи и друзей. Это была чистая эйфория. Я был так счастлив, зная, что моя семья гордится мной. Это меня мотивирует.

Каково это – быть «новым Фалькао»?

Я счастлив и горжусь тем, что меня сравнивают с величайшим игроком в истории футзала. Но я стараюсь быть Леозиньо, я стараюсь писать свою историю.

Выиграет ли Бразилия титул в Литве-2021?

Без сомнения. Бразилия участвует во всех соревнованиях, чтобы стать чемпионами. Меньшее – это неудача для Бразилии. Ожидания настолько высоки, насколько это возможно, и мы знаем, что должны их оправдать.