В посольстве Азербайджана в Эстонии отметили годовщину начала войны в Карабахе. Армения объявила минуту молчания

Посольство Азербайджана в Эстонии сообщило о мероприятии, посвященном годовщине начала Карабахской войны. В его рамках выступил посол Азербайджана в Эстонии Анар Магеррамов.

Он отметил, что правительство Азербайджана надеется, что армянская сторона незамедлительно приступит к конструктивному диалогу для скорейшего завершения спорных моментов, связанных с определением границ между Азербайджаном и Арменией. При этом быстрое налаживание коммуникационных и транспортных связей между Азербайджаном и Арменией окажет положительное влияние не только на Армению, но и на весь регион.

Также в рамках мероприятия выступил посол Турции Сулейман Инан Озйылдыз, подчеркнув "важность воссоединения Азербайджанских территорий".

В мероприятии также приняли участие: депутат Рийгикогу от Центристской партии Игорь Кравченко (член Эстонско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы), сотрудники посольства Турецкой Республики в Эстонской Республике, представители азербайджанской общины Эстонии. Фото с мероприятия Азербайджанского посольства представлены директором телеканала TVN Олегом Бесединым.

В этот же день в Ереване была объявлена минута молчания в память о тех, кто погиб, защищая территорию Карабаха.

"27 сентября в 11:00 в Армении будет объявлена минута молчания в память о сынах армянского народа, погибших в ходе 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) в 2020 году", — цитирует ТАСС пресс-службу кабмина.