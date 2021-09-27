Новости Эстонии
27.09.2021, 17:10

В посольстве Азербайджана в Эстонии отметили годовщину начала войны в Карабахе. Армения объявила минуту молчания

 
Фото: Олег Беседин (TVN)
27 сентября 2020 года обострился военный конфликт между Арменией и Азербайджаном, что впоследствии переросло в 44-дневную войну за Нагорный Карабах. В результате азербайджанская сторона объявила о 2783 погибших солдатах и мирных, армянская — о 3621. Сегодня обе страны вспоминают события, которые произошли ровно год назад. Только по-разному.

Посольство Азербайджана в Эстонии сообщило о мероприятии, посвященном годовщине начала Карабахской войны. В его рамках выступил посол Азербайджана в Эстонии Анар Магеррамов.

Он отметил, что правительство Азербайджана надеется, что армянская сторона незамедлительно приступит к конструктивному диалогу для скорейшего завершения спорных моментов, связанных с определением границ между Азербайджаном и Арменией. При этом быстрое налаживание коммуникационных и транспортных связей между Азербайджаном и Арменией окажет положительное влияние не только на Армению, но и на весь регион.

Также в рамках мероприятия выступил посол Турции Сулейман Инан Озйылдыз, подчеркнув "важность воссоединения Азербайджанских территорий".

В мероприятии также приняли участие: депутат Рийгикогу от Центристской партии Игорь Кравченко (член Эстонско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы), сотрудники посольства Турецкой Республики в Эстонской Республике, представители азербайджанской общины Эстонии. Фото с мероприятия Азербайджанского посольства представлены директором телеканала TVN Олегом Бесединым.

В этот же день в Ереване была объявлена минута молчания в память о тех, кто погиб, защищая территорию Карабаха.

"27 сентября в 11:00 в Армении будет объявлена минута молчания в память о сынах армянского народа, погибших в ходе 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) в 2020 году", — цитирует ТАСС пресс-службу кабмина.

Могилы погибших в Нагорном Карабахе
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