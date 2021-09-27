Еврокомиссия одобрила строительство Таллиннской больницы в Ласнамяэ

При поддержке Фонда восстановления экономики ЕС и в сотрудничестве Эстонского государства и города Таллинна в планах к 2027 году построить вместо нынешних Ида-Таллиннской и Ляэне-Таллиннской больниц новый современный медицинский городок возле Певческого поля.

”Строительство Таллиннской больницы, или Северо-Эстонского медицинского городка, является важнейшим проектом в сфере здравоохранения в этом веке, об этом говорилось десятки лет и это для Эстонского государства является необходимым и нужным. Проходившие в последние годы интенсивные переговоры с Европейской комиссией, наконец, подошли к концу и к настоящему моменту мы достигли принципиального соглашения о финансировании. Считаю очень существенным, чтобы государство в последующие годы нашло дополнительные средства на поддержку большого проекта, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк. –

Проект новой больницы в полной мере учитывает современные потребности в инфекционном контроле, добавит количество больничных коек, сделает возможным лучше использовать наш ограниченный по численности медицинский персонал и всем этим привнесет значительное развитие всей системе здравоохранения Эстонии”.

Претворение проекта в жизнь идет в плотном сотрудничестве с городом Таллинном. Эстония ходатайствует на 2021-2026 годы о выделении 280 миллионов евро из Фонда восстановления экономики Европейского союза на создание проекта и строительство Таллиннской больницы. Предполагаемая общая стоимость Таллиннской больницы составляет 520 миллионов евро.