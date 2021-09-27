Новости Эстонии
27.09.2021, 13:36

Президент Кальюлайд находится с рабочим визитом в Швеции

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Foto: Argo Ingver
Президент Керсти Кальюлайд находится сегодня с рабочим визитом в Королевстве Швеция, где она встретится с кронпринцессой Викторией, премьер-министром Стефаном Лёвеном и спикером парламента Андреасом Норленом для изучения возможностей более тесного сотрудничества в сферах климата, энергетики, цифровой среды и кибербезопасности, для обсуждения сотрудничества государств в международных организациях и для рассмотрения ряда вопросов региональной и глобальной безопасности.

”Отношения между Швецией и Эстонией давно стали близкими, но еще существует много неиспользованных возможностей сотрудничества в рамках зеленого поворота и цифрового поворота. Шведские предприятия все больше стремятся найти в Эстонии деловых партнеров для осуществления цифрового поворота, поэтому в сегодняшнем визите участвуют представители нескольких эстонских предприятий, работающих в цифровой сфере. В посольстве Эстонии в Стокгольме состоится круглый стол при участии представителей эстонских и шведских предприятий для изучения возможностей дигитализации и современных вызовов. Мы также посетим AI Sweden, самую важную региональную партнерскую организацию, занимающуюся развитием искусственного интеллекта, для определения потенциала сотрудничества и обсуждения тем создания цифрового государства”, — прокомментировала визит Кристель Энгман, заведующая иностранным отделом Канцелярии Президента.

В этом году Эстония и Швеция отмечают столетие установления дипломатических отношений и тридцатилетие их восстановления.

Президент вернется в Эстонию сегодня поздно вечером.

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