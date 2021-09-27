Президент Кальюлайд находится с рабочим визитом в Швеции

”Отношения между Швецией и Эстонией давно стали близкими, но еще существует много неиспользованных возможностей сотрудничества в рамках зеленого поворота и цифрового поворота. Шведские предприятия все больше стремятся найти в Эстонии деловых партнеров для осуществления цифрового поворота, поэтому в сегодняшнем визите участвуют представители нескольких эстонских предприятий, работающих в цифровой сфере. В посольстве Эстонии в Стокгольме состоится круглый стол при участии представителей эстонских и шведских предприятий для изучения возможностей дигитализации и современных вызовов. Мы также посетим AI Sweden, самую важную региональную партнерскую организацию, занимающуюся развитием искусственного интеллекта, для определения потенциала сотрудничества и обсуждения тем создания цифрового государства”, — прокомментировала визит Кристель Энгман, заведующая иностранным отделом Канцелярии Президента.