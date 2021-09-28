Мужчина совершал на бирже сделки сам с собой: дело дошло до Госсуда

Обсуждаемое дело касалось Меэлиса Тикерпуу, который с 15 января по 7 февраля прошлого года совершал сделки с самим собой, покупая и продавая акции AS Coop Pank.

По оценке Финансовой инспекции, речь шла о манипулировании рынком, и Тикерпуу был оштрафован на 500 евро. Инспекция посчитала, что, совершая сделки с самим собой, он давал рынку ложные сигналы о спросе на акции Coop. Тикерпуу обжаловал решение инспекции в Тартуском уездном суде, но его жалоба была отклонена.

В понедельник коллегия по уголовным делам Государственного суда отменила решение уездного суда и прекратила производство по делу о проступке.

Коллегия отметила, что, если кто-то переводит ценные бумаги с одного из своих счетов ценных бумаг на другой в рамках операции на фондовой бирже, то действительно может возникнуть разумное сомнение в отсутствии у сделок коммерческого содержания и желании выставить активность торгов в более выгодном свете. Однако операции с самим собой на рынке ценных бумаг не запрещены, и одного этого факта недостаточно для доказательства факта манипулирования рынком.

Кроме того отмечается, что стоимость сделок, совершенных Тикерпуу, была очень скромной (общая сумма около 7 100 евро), а общий объем этих акций составлял менее 0,007 % от общего числа акций AS Coop Pank.