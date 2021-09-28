Маргит Сутроп: из-за противников вакцинации не должны страдать другие пациенты

Сутроп пишет в Eesti Päevaleht, что из-за роста числа госпитализаций больницы уже были вынуждены начать ограничивать плановое лечение, и считает несправедливым, что люди должны страдать из-за пациентов с коронавирусом, большинство из которых попали в больницу по своей вине, отказавшись от вакцинации. ”Почему другие люди должны страдать из-за того, что существенная часть сограждан отказывается осознавать свою ответственность и воюет против прививки?”, — вопрошает она и добавляет, что людей с противопоказаниями она в расчет не берет.

"На примере Ида-Таллиннской центральной больницы можно сказать, что если бы те 29 больных коронавирусом, для которых открывается новое отделения, вакцинировались, то из них 20 не попали бы в больницу. Более того, 20 пациентов с болезнями сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной систем не получили бы сообщения, что их плановое лечение откладывается”.

”Неизбежно возникает вопрос, должны ли те, кто не отнесся серьезно к призыву вакцинироваться или верит ”альтернативным фактам”, иметь такие же права на доказательное стационарное лечение, что и те, кто верит в доказательную медицину и сделал все необходимое для обеспечения своих интересов и интересов общества?”

Сутроп отмечает, что вакцинация доступна уже долго и те, кто отказывается от нее, сознательно идут на риск, поэтому встает вопрос: а не пересмотреть ли данные больницам рекомендации и не добавить ли вакцинацию к критериям распределения медицинских ресурсов?