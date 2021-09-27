27.09.2021, 12:50
ФОТО | Советский дизайн: партия "Ээсти 200" высмеяла новые красные велодорожки в Таллинне(2)
"Ээсти 200" добавила к новым велодорожкам то, чего им, по всей видимости, действительно не достает — узора в горошек и надписей, как на советских банках для хранения. "Мука", "сахар", "изюм" и т.д. — с такими слоганами дорожки выглядят привлекательнее.
Естественно, партия шутит не просто так. Это часть их предвыборной рекламной кампании, и высмеивают они в первую очередь Центристскую партию, руководящую Таллинном.
"Хватит болтовни. Лучший рецепт — выбрать в Таллинне перемены", — пидписывает партия фотографии.