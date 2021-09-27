ФОТО | Советский дизайн: партия "Ээсти 200" высмеяла новые красные велодорожки в Таллинне

"Ээсти 200" добавила к новым велодорожкам то, чего им, по всей видимости, действительно не достает — узора в горошек и надписей, как на советских банках для хранения. "Мука", "сахар", "изюм" и т.д. — с такими слоганами дорожки выглядят привлекательнее.