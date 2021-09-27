Экономист: Россия 2021 года — это не Китай 70-х и не Испания позднего Франко(11)
Специалисты по работе с данными разбираются в том, насколько фальсифицированны результаты выборов — в Москве, например, с помошью электронного голосования они сфальсифицированы чуть ли не полностью. Вот что можно сказать однозначно — "выборы" стали упущенной возможностью разрешить политический кризис, который не даёт и не будет давать экономике возможности стабильно расти.
А выборы в авторитарных странах бывает, служат именно этой цели — не просто "выпуску пара" (представительству недовольных в госорганах), но и реальной, пусть "миноритарной" подстройке во власти. В гибридных режимах — тем более. Про это есть большая литература — у нас в статье про выборых в недемократиях (сама статья немного про другое), есть ссылки примерно на десяток статей/книг про такие выборы.
Выборы в сентябре 2021 эту задачу определенно не выполнили. Политическая оппозиция не представлена в парламенте. Более того, по ходу 2021 году лидеры оппозиции оказались либо в тюрьме (Алексей Навальный и другие), либо под домашним арестом (Соболь Любовь и другие), либо в вынужденной эмиграции (Леонид Волков, Владимир Милов и другие). То есть выполнено ровно обратное — кризис непредставительности (значительная часть граждан оказывается никак не представлена в органах власти) обострился, а не смягчился.
Конечно, сейчас я получу комментарии, что я не понимаю, что в Кремле считают, что никакого кризиса нет. Я понимаю, что считают, но это как раз часть проблемы. Вместо того, чтобы объяснять мне, что я считаю, что кризис есть, а в Кремле считают, что кризиса нет — придумайте, как объяснить, что кризис есть. Потому что он есть — стагнация, застой длится уже двенадцатый год и сейчас основной причиной стагнации является ровно вот это: наличие политзаключенных, непредставленность граждан во власти, засилье силовиков и т.п.
То, что сейчас основной проблемой российской экономики, блокировкой роста и устойчивого развития, является именно политический кризис — это не только моё мнение. Это консенсус профессиональных экономистов, представляющих самые разные институты по всему миру и имеющих самые разные политические взгляды.
Кто-то скажет, что это всё учёные, академические экономисты — что ж, почитайте планы и отчёты минэка, минфина, ЦБ, коммерческих и инвестиционных банков. Где прямо, где обиняками сказано то же самое. Можно вбухать ещё триллионы в инфраструктуру, обогащая строителей, но без политических перемен роста не будет.
Как у каждого поста, найдутся комментаторы, спешащие напомнить про Россию-1929, Китай или даже "испанское чудо" — страны, росшие с политзаключенными и без политической представительности. Да, восстановительный рост (Россия-1920-30), когда есть бесконечное число трудовых ресурсов, переезжающих с семьями в города, возможен. И у Китая был возможен быстрый рост, пока был этот ресурс + прекрасные условия для иностранных инвесторов (они до сих пор идеальные). Но у России в XXI веке этого ресурса нет.
"Испанское чудо", быстрый экономический рост в 1959-1974 годах, в последние пятнадцать лет военной диктатуры Франко? Это пример важен, потому что серьёзные реформы на поздней стадии чьего-то правления — исключение, а не правило. Да, можно начать с экономической либерализации, даже и сохраняя контроль над крупными предприятиями, а потом переходить к политической. Теоретически можно. Так и где планы по радикальному повышению открытости экономики, приватизации и либерализации? За полтора года новое правительство, назначенное ради того, чтобы вернуть рост, даже не сумело сформулировать хоть какие-то планы… (В каком-то смысле это как раз "подмигивание" высшему руководству — без серьёзных политических изменений роста не будет.)
Что в этой ситуации остаётся экономисту? Отмечать, что "выборы 2021" стали упущенной возможностью преодолеть политический кризис и дать возможность для политики экономического роста.