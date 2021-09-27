Экономист: Россия 2021 года — это не Китай 70-х и не Испания позднего Франко

Специалисты по работе с данными разбираются в том, насколько фальсифицированны результаты выборов — в Москве, например, с помошью электронного голосования они сфальсифицированы чуть ли не полностью. Вот что можно сказать однозначно — "выборы" стали упущенной возможностью разрешить политический кризис, который не даёт и не будет давать экономике возможности стабильно расти.

А выборы в авторитарных странах бывает, служат именно этой цели — не просто "выпуску пара" (представительству недовольных в госорганах), но и реальной, пусть "миноритарной" подстройке во власти. В гибридных режимах — тем более. Про это есть большая литература — у нас в статье про выборых в недемократиях (сама статья немного про другое), есть ссылки примерно на десяток статей/книг про такие выборы.

Выборы в сентябре 2021 эту задачу определенно не выполнили. Политическая оппозиция не представлена в парламенте. Более того, по ходу 2021 году лидеры оппозиции оказались либо в тюрьме (Алексей Навальный и другие), либо под домашним арестом (Соболь Любовь и другие), либо в вынужденной эмиграции (Леонид Волков, Владимир Милов и другие). То есть выполнено ровно обратное — кризис непредставительности (значительная часть граждан оказывается никак не представлена в органах власти) обострился, а не смягчился.