Вакцинационный автобус продолжит работу в Ласнамяэ до середины октября(1)
”Я рад, что вакцинационный автобус Медицинского центра Confido продолжит свою работу в Ласнамяэ и в октябре. Это создает для жителей Ласнамяэ много возможностей удобно сделать прививку от COVID-19 возле дома или, например, при походе в магазин за покупками. Вакцинироваться можно вакцинами Moderna, Pfizer и Janssen. В случае последней для достижения полной защиты достаточно лишь одной дозы вакцины”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
На вакцинацию приглашаются все жители Эстонии в возрасте от 12 лет. Для достижения полной защиты очень важно пройти полный курс вакцинации и не отказываться от второй дозы. Время и место второй прививки будет назначено при получении первой дозы вакцины. С собой надо взять ID-карту или паспорт. Предварительной регистрации не требуется, но при желании и в вакцинационный автобус можно зарегистрироваться и забронировать время через портал digilugu.ee. Вакцинационный автобус в Ласнамяэ работает в сотрудничестве с медицинским центром Confido.
График вакцинационного автобуса в Ласнамяэ на этой неделе:
- Пн 27.09 торговый центр Ülemiste (Суур-Сыямяэ, 4)
- Вт 28.09 торговый центр Sikupilli (Тарту мнт, 87)
- Ср 29.09 магазин Maxima XX (Паэпарги, 57)
- Чт 30.09 магазин Torupilli Selver (Весивярава, 37)
- Пт 1.10 Lasnamäe Maksimarket (Смуули теэ, 43)
- Сб 2.10 магазин Rimi (Викерласе, 23)
- Вс 3.10 магазин Selver (Пунане, 46)
Все дни и на всех остановках вакцинационный автобус будет работать с 11 до 19 часов. Вакцинационный автобус будет работать в Ласнамяэ до 11 октября и сделает остановки почти во всех микрорайонах Ласнамяэ. С графиком и остановками вакцинационного автобуса можно ознакомиться здесь.
Дополнительную информацию о вакцинации и вакцинах можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru, а также получить по телефонам 1247 (ежедневно 8:00-20:00 на эстонском, русском и английском языках) и 6051529 (с понедельника по пятницу 8:00-17:00).