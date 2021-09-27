Ласнамяэ
27.09.2021, 11:52

Вакцинационный автобус продолжит работу в Ласнамяэ до середины октября

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Vaktsineerimisbussi töö Lasnamäel
Vaktsineerimisbussi töö Lasnamäel
Foto: Qvalitas
В октябре в Ласнамяэ продолжит работу вакцинационный автобус, где можно сделать прививку от COVID-19 вакцинами Moderna, Pfizer и Janssen. Вакцинационный автобус остановится в различных местах по всему району и работает с 11 до 19 часов.

”Я рад, что вакцинационный автобус Медицинского центра Confido продолжит свою работу в Ласнамяэ и в октябре. Это создает для жителей Ласнамяэ много возможностей удобно сделать прививку от COVID-19 возле дома или, например, при походе в магазин за покупками. Вакцинироваться можно вакцинами Moderna, Pfizer и Janssen. В случае последней для достижения полной защиты достаточно лишь одной дозы вакцины”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

На вакцинацию приглашаются все жители Эстонии в возрасте от 12 лет. Для достижения полной защиты очень важно пройти полный курс вакцинации и не отказываться от второй дозы. Время и место второй прививки будет назначено при получении первой дозы вакцины. С собой надо взять ID-карту или паспорт. Предварительной регистрации не требуется, но при желании и в вакцинационный автобус можно зарегистрироваться и забронировать время через портал digilugu.ee. Вакцинационный автобус в Ласнамяэ работает в сотрудничестве с медицинским центром Confido.

График вакцинационного автобуса в Ласнамяэ на этой неделе:

  • Пн 27.09 торговый центр Ülemiste (Суур-Сыямяэ, 4)
  • Вт 28.09 торговый центр Sikupilli (Тарту мнт, 87)
  • Ср 29.09 магазин Maxima XX (Паэпарги, 57)
  • Чт 30.09 магазин Torupilli Selver (Весивярава, 37)
  • Пт 1.10 Lasnamäe Maksimarket (Смуули теэ, 43)
  • Сб 2.10 магазин Rimi (Викерласе, 23)
  • Вс 3.10 магазин Selver (Пунане, 46)


Все дни и на всех остановках вакцинационный автобус будет работать с 11 до 19 часов. Вакцинационный автобус будет работать в Ласнамяэ до 11 октября и сделает остановки почти во всех микрорайонах Ласнамяэ. С графиком и остановками вакцинационного автобуса можно ознакомиться здесь.

Дополнительную информацию о вакцинации и вакцинах можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru, а также получить по телефонам 1247 (ежедневно 8:00-20:00 на эстонском, русском и английском языках) и 6051529 (с понедельника по пятницу 8:00-17:00).

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