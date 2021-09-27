Вакцинационный автобус продолжит работу в Ласнамяэ до середины октября

”Я рад, что вакцинационный автобус Медицинского центра Confido продолжит свою работу в Ласнамяэ и в октябре. Это создает для жителей Ласнамяэ много возможностей удобно сделать прививку от COVID-19 возле дома или, например, при походе в магазин за покупками. Вакцинироваться можно вакцинами Moderna, Pfizer и Janssen. В случае последней для достижения полной защиты достаточно лишь одной дозы вакцины”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

На вакцинацию приглашаются все жители Эстонии в возрасте от 12 лет. Для достижения полной защиты очень важно пройти полный курс вакцинации и не отказываться от второй дозы. Время и место второй прививки будет назначено при получении первой дозы вакцины. С собой надо взять ID-карту или паспорт. Предварительной регистрации не требуется, но при желании и в вакцинационный автобус можно зарегистрироваться и забронировать время через портал digilugu.ee. Вакцинационный автобус в Ласнамяэ работает в сотрудничестве с медицинским центром Confido.

График вакцинационного автобуса в Ласнамяэ на этой неделе:

Пн 27.09 торговый центр Ülemiste (Суур-Сыямяэ, 4)

Вт 28.09 торговый центр Sikupilli (Тарту мнт, 87)

Ср 29.09 магазин Maxima XX (Паэпарги, 57)

Чт 30.09 магазин Torupilli Selver (Весивярава, 37)

Пт 1.10 Lasnamäe Maksimarket (Смуули теэ, 43)

Сб 2.10 магазин Rimi (Викерласе, 23)

Вс 3.10 магазин Selver (Пунане, 46)



Все дни и на всех остановках вакцинационный автобус будет работать с 11 до 19 часов. Вакцинационный автобус будет работать в Ласнамяэ до 11 октября и сделает остановки почти во всех микрорайонах Ласнамяэ. С графиком и остановками вакцинационного автобуса можно ознакомиться здесь.

Дополнительную информацию о вакцинации и вакцинах можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru, а также получить по телефонам 1247 (ежедневно 8:00-20:00 на эстонском, русском и английском языках) и 6051529 (с понедельника по пятницу 8:00-17:00).