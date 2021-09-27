Внимание! Приближается срок доплаты подоходного налога

К 1 октября на основании деклараций о доходах за прошлый год необходимо доплатить примерно 63 550 людям 74 миллиона евро подоходного налога. Вторую часть земельного налога необходимо уплатить примерно 74 200 юридическим и физическим лицам в сумме 25,4 миллиона евро, которая в полном объёме поступит в бюджет местного самоуправления.

Срок уплаты первой части земельного налога был 31 марта, когда нужно было уплатить по крайней мере половину земельного налога, превышающего 64 евро. Остальную часть разрешается уплатить до 1 октября.

НТД рекомендует частным лицам, испытывающим трудности с уплатой земельного или подоходного налога в срок, сделать рассрочку возникших обязанностей в e-MTA. Для подачи соответствующего ходатайства необходимо войти в e-MTA и выбрать в меню рубрику ”Учёт”, затем выбрать раздел ”Рассрочка”, а в нём следующий раздел ”Добавить новое ходатайство”. Более подробные инструкции об оформлении рассрочки можно найти на домашней странице НТД.

Сумму подоходного или земельного налога, которую необходимо уплатить, проще всего посмотреть в среде самообслуживания e-MTA. Кроме того, в НТД могут обращаться частные клиенты по инфотелефону 880 0811 и по электронной почте eraklient@emta.ee. Бизнес-клиенты со своими вопросами могут обращаться по инфотелефону 880 0812 или по электронной почте ariklient@emta.ee.

По вопросам, связанным с приложением о налогообложении земли и об освобождении от уплаты налогов, необходимо обращаться в то местное самоуправление, в котором находится земля.