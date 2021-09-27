Экономика
27.09.2021, 12:30

Решение по половине страховых случаев в рамках каско принимается за один день. Почему же приходится ждать дольше?

 
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
Foto: Rauno Volmar
Когда автомобиль поучает повреждение в аварии или по другой причине, первым делом владельца интересует, как поскорее починить машину, чтобы на ней снова можно было ездить. Анализ ERGO Kindlustus показывает, что решение по половине страховых случаев в рамках каско принимается в течение одного дня. Так почему же иногда приходится ждать дольше?

Райдо Орулайд, руководитель отдела транспортного ущерба ERGO, отмечает, что за полгода компания принимает решение насчет более чем 5000 страховых случаев в рамках страхования каско. Приблизительно половина случаев разрешается, то есть, принимается решение о компенсации ущерба страховой компанией, в течение одного дня.

”Скорость рассмотрения большей частью зависит от того, какая информация нам предоставляется для открытия страхового случая, а не от того, насколько мал или велик ущерб. Нам доводилось в течение дня принимать решение о выплате компенсации за списываемое транспортное средство в размере 20 000 евро и выплачивать ее, поскольку обстоятельства были ясны, а всю необходимую информацию мы получили быстро. Если при открытии страхового случая имеется весь материал, нам не нужна дополнительная информация, не нужно ничего уточнять, то решение принимается быстро”, — рассказывает Орулайд.

Он добавляет, что рассмотрение случая занимает дольше, когда его обстоятельства не ясны — например, участники ДТП не пришли к соглашению по поводу причинения ущерба, податель требования не оформил его в соответствии с инструкциями, полученными от страховой компании, либо клиент не отвечает на заданные ему дополнительные вопросы. ”Если у клиента есть фотографии либо видео с места происшествия, фиксирующие ситуацию непосредственно после реализации ущерба, это будет весьма полезно. В случае ДТП рекомендуем на месте прийти к консенсусу о том, по чьей вине причинен ущерб, и заключить соответствующее письменное соглашение, а при необходимости привлечь полицию”.

Если ущерб причинен по вине третьего лица, страховая компания имеет право взыскать с лица, по чьей вине возник ущерб, сумму компенсации, выплаченной пострадавшему в рамках страхования каско. ”Например, на автомобиль на парковочной стоянке упал снег с крыши стоящего рядом дома, что причинило повреждения автомобилю — в таком случае нужно зафиксировать, кому принадлежит здание, и кто несет ответственность. Выяснение этих обстоятельств иногда может затянуться, и принятие решения о возмещении ущерба в таком случае тоже откладывается”, — добавляет Орулайд. Важно также вызвать на место происшествия полицию, чтобы зафиксировать инцидент. Впоследствии клиент сможет взыскать с владельца здания и минимальную невозмещаемую сумму ущерба.

Чтобы решение о стразовом случае в рамках страхования каско было принято как можно быстрее, специалист по рассмотрению требований в ERGO рекомендует действовать следующим образом:

-Если в результате страхового случая возникла необходимость воспользоваться услугой буксира или автопомощи, предлагаемой вашей страховой компанией. Например, для клиентов ERGO услуга автопомощи бесплатная — нужно всего лишь позвонить в ERGO Autoabi по номеру 655 5401.

-При реализации страхового случая как можно скорее сообщите о нем своей страховой компании. Как правило, это можно сделать прямо на ее сайте. Заполните и представьте заявку на возмещение ущерба, а также действуйте дальше согласно полученным инструкциям — в таком случае рассмотрение случая пройдет быстро и гладко.

-При ДТП или при реализации страхового случая в рамках страхования каско обязательно зафиксируйте место происшествия, и сфотографируйте на телефон транспортные средства сторон и общую картину места происшествия. Это позволит получить как можно более полный обзор произошедшего и поможет страховой компании в рассмотрении случая.
В случае ДТП обязательно зафиксируйте обстоятельства аварии вместе со второй стороной до того, как ее транспортное средство будет перемещено, и получите от виновника возникновения ущерба подтверждение, что он признает свою вину. При возникновении спора позвоните в полицию. На всякий случай неплохо иметь в машине бланк уведомления о ДТП, который можно скачать здесь.

-Если в конкретном страховом случае ущерб причинен третьими лицами (например, снег и лед упал с крыши на ваш автомобиль или ветка отломалась и упала вам на крышу), и известно, кто несет ответственность, обязательно зафиксируйте страховой случай письменным подтверждением от ответственного лица и сделайте фотографии места происшествия, чтобы было очевидно, где произошел страховой случай. При необходимости вызовите полицию или муниципальную полицию.

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