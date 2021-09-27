Решение по половине страховых случаев в рамках каско принимается за один день. Почему же приходится ждать дольше?
Райдо Орулайд, руководитель отдела транспортного ущерба ERGO, отмечает, что за полгода компания принимает решение насчет более чем 5000 страховых случаев в рамках страхования каско. Приблизительно половина случаев разрешается, то есть, принимается решение о компенсации ущерба страховой компанией, в течение одного дня.
”Скорость рассмотрения большей частью зависит от того, какая информация нам предоставляется для открытия страхового случая, а не от того, насколько мал или велик ущерб. Нам доводилось в течение дня принимать решение о выплате компенсации за списываемое транспортное средство в размере 20 000 евро и выплачивать ее, поскольку обстоятельства были ясны, а всю необходимую информацию мы получили быстро. Если при открытии страхового случая имеется весь материал, нам не нужна дополнительная информация, не нужно ничего уточнять, то решение принимается быстро”, — рассказывает Орулайд.
Он добавляет, что рассмотрение случая занимает дольше, когда его обстоятельства не ясны — например, участники ДТП не пришли к соглашению по поводу причинения ущерба, податель требования не оформил его в соответствии с инструкциями, полученными от страховой компании, либо клиент не отвечает на заданные ему дополнительные вопросы. ”Если у клиента есть фотографии либо видео с места происшествия, фиксирующие ситуацию непосредственно после реализации ущерба, это будет весьма полезно. В случае ДТП рекомендуем на месте прийти к консенсусу о том, по чьей вине причинен ущерб, и заключить соответствующее письменное соглашение, а при необходимости привлечь полицию”.
Если ущерб причинен по вине третьего лица, страховая компания имеет право взыскать с лица, по чьей вине возник ущерб, сумму компенсации, выплаченной пострадавшему в рамках страхования каско. ”Например, на автомобиль на парковочной стоянке упал снег с крыши стоящего рядом дома, что причинило повреждения автомобилю — в таком случае нужно зафиксировать, кому принадлежит здание, и кто несет ответственность. Выяснение этих обстоятельств иногда может затянуться, и принятие решения о возмещении ущерба в таком случае тоже откладывается”, — добавляет Орулайд. Важно также вызвать на место происшествия полицию, чтобы зафиксировать инцидент. Впоследствии клиент сможет взыскать с владельца здания и минимальную невозмещаемую сумму ущерба.
Чтобы решение о стразовом случае в рамках страхования каско было принято как можно быстрее, специалист по рассмотрению требований в ERGO рекомендует действовать следующим образом:
-Если в результате страхового случая возникла необходимость воспользоваться услугой буксира или автопомощи, предлагаемой вашей страховой компанией. Например, для клиентов ERGO услуга автопомощи бесплатная — нужно всего лишь позвонить в ERGO Autoabi по номеру 655 5401.
-При реализации страхового случая как можно скорее сообщите о нем своей страховой компании. Как правило, это можно сделать прямо на ее сайте. Заполните и представьте заявку на возмещение ущерба, а также действуйте дальше согласно полученным инструкциям — в таком случае рассмотрение случая пройдет быстро и гладко.
-При ДТП или при реализации страхового случая в рамках страхования каско обязательно зафиксируйте место происшествия, и сфотографируйте на телефон транспортные средства сторон и общую картину места происшествия. Это позволит получить как можно более полный обзор произошедшего и поможет страховой компании в рассмотрении случая.
В случае ДТП обязательно зафиксируйте обстоятельства аварии вместе со второй стороной до того, как ее транспортное средство будет перемещено, и получите от виновника возникновения ущерба подтверждение, что он признает свою вину. При возникновении спора позвоните в полицию. На всякий случай неплохо иметь в машине бланк уведомления о ДТП, который можно скачать здесь.
-Если в конкретном страховом случае ущерб причинен третьими лицами (например, снег и лед упал с крыши на ваш автомобиль или ветка отломалась и упала вам на крышу), и известно, кто несет ответственность, обязательно зафиксируйте страховой случай письменным подтверждением от ответственного лица и сделайте фотографии места происшествия, чтобы было очевидно, где произошел страховой случай. При необходимости вызовите полицию или муниципальную полицию.