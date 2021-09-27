"Мы сидим на тикающей бомбе". В школах царит хаос, а заражение коронавирусом набирает обороты

"Мы сидим на тикающей бомбе", — описывает ситуацию, царящую сейчас в школах, один учитель из Тарту. По ее словам, ни Департамент здоровья, ни Министерство образования не смогли объяснить или установить понятные ограничения в школах.

Согласно статистике Департамента здоровья, за последние недели резко подскочило число больных коронавирусом среди 10–14-летних. Также заметен рост заражения и среди школьников других возрастных групп.

Однако точное число зараженных учителей и учеников никому неизвестно. Еженедельный обзор Департамента здоровья будто бы говорит, что заражены всего 42 учителя и 248 учеников, но Министерство образования сообщило, что в образовательных учреждениях есть уже 45 очагов заражения и коронавирусом больны 555 детей и взрослых.

При этом данная статистика не учитывает тех зараженных, кто не является частью какого-либо очага. Поэтому невозможно точно сказать, сколько учителей заражены коронавирусом вне очагов заражения — пара десятков или же сотня? Сообщается о случаях, когда школьные медсестры покидали должность из-за увеличившейся нагрузки.

Многие учителя жалуются не непрофессиональный подход Департамента здоровья к ситуации в школах: информация быстро меняется, департамент посылает противоречивую информацию, сложно понять, каким ученикам можно продолжать ходить в школу, а каким нужно отправиться на самоизоляцию.

Особенно много проблем возникает с сообщениями с требованием самоизоляции. Было много случаев, когда учеников оповещали об этом спустя несколько дней — иногда даже ближе к концу требуемого периода самоизоляции.

Департамент здоровья не отрицает, что их сообщения с требованием самоизоляции запаздывают. По его словам, школы сами выявляют близкоконтактных инфицированного и на составление списка уходит много времени. Только потом список отправляется департаменту, который рассылает соответсвующие сообщения.