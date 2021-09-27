За сутки в Эстонии выявлено 390 случаев заражения коронавирусом, умерли два человека

По состоянию на утро 27 сентября из-за симптоматического COVID-19 нуждается в стационарном лечении 161 человек. Всего в больницах 195 зараженных коронавирусом пациентов, из которых не вакцинированы 139, или 71,3%, и с завершенным курсом вакцинации 56, или 28,7%, .

За сутки в больницах открыли 20 новых историй болезни. Умерло двое зараженных коронавирусом: 74-летний мужчина и 92-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 3 229 результатов теста, из которых 390 оказались положительными. Из получивших положительный тест 274 не были вакцинированы и 116 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 2 018 доз вакцины, всего введено 1 359 979 доз. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 66,7%.

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