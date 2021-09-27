ПРЯМО СЕЙЧАС | Все, что нужно знать о вакцинации от COVID-19. На русском языке!(6)
”К настоящему моменту в Эстонии вакцинировано свыше 66 процентов совершеннолетнего населения. В то же время по-прежнему много людей, которые сомневаются и нуждаются в дополнительной информации о вакцинах и вакцинации. Поэтому мы с помощью Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации организуем большой инфочас о вакцинации как на эстонском, так и на русском языке, на которых отвечать на вопросы людей пригласили лучших экспертов в своей области. Надеюсь, что ответы и разъяснения топовых специалистов помогут достичь информированного решения о вакцинации и тем, кто не успел ещё вакцинироваться”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.
На русскоязычном инфочасе на вопросы, касающиеся вакцинации и вакцинах против COVID-19, ответят член Союза семейных врачей Эстонии д-р Алина Тереп, главный врач Таллиннской скорой помощи д-р Рауль Адлас, руководитель Центра экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы д-р Василий Новак, студент провизорского отделения Тартуского университета Алексей Моргунов, главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Филиппова и руководитель бюро надзора за безопасностью Департамента лекарственных средств Майя Уускюла. Ведущий инфочаса на русском языке — Андрей Титов.
Информация о вакцинации без предварительной регистрации находится по адресу https://vaktsineeri.ee/ru/covid-19/idu-vakczinirovatsya/ и по государственному инфотелефону 1247. Время для вакцинации можно забронировать в дигитальной регистратуре www.digilugu.ee и по телефону 1247. Связанные со здоровьем консультации можно получить по государственному телефону семейных врачей 1220. Вакцинация бесплатна для всех жителей страны, которые живут, учатся или работают в Эстонии. Дополнительная информация о вакцинации — по адресу www.vaktsineeri.ee и по государственному инфотелефону 1247.