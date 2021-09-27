27.09.2021, 08:34
Первая ракетка Эстонии выиграла третий турнир в карьере(2)
Фото: Rob Prange/Keystone Press Agency
26 сентября первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт выиграла турнир категории WTA 500 в чешской Остраве.
В финале турнира эстонка оказалась сильнее представительницы Греции Марии Саккари (WTA 12) — 6:2, 7:5. Поединок длился 1 час 32 минуты.
На турнире в Чехии Контавейт не проиграла ни одного сета.
Ранее в этом сезоне эстонская спортсменка выиграла турнир WTA в Кливленде. Всего в активе эстонки уже три завоеванных титула WTA в карьере.
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