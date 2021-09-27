Первая ракетка Эстонии выиграла третий турнир в карьере

В финале турнира эстонка оказалась сильнее представительницы Греции Марии Саккари (WTA 12) — 6:2, 7:5. Поединок длился 1 час 32 минуты.

На турнире в Чехии Контавейт не проиграла ни одного сета.

Ранее в этом сезоне эстонская спортсменка выиграла турнир WTA в Кливленде. Всего в активе эстонки уже три завоеванных титула WTA в карьере.

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