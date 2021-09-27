27.09.2021, 08:30
Число новых случаев коронавируса в Эстонии за неделю выросло на 19%(2)
Foto: Argo Ingver
За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии увеличилось на 19% в недельном сравнении.
С 20 по 26 сентября в Эстонии были выявлены 3762 новых случая заражения — на 19% больше, чем неделей ранее, когда заболели 3161 человек, пишет RusERR.
Двухнедельная кумулятивная заболеваемость за семь дней составляет 520,7 случая на 100 000 населения.
По уездам наиболее высокий показатель в Йыгевамаа — 1231 случай на 100 000 населения, а самый низкий — на Хийумаа — 161 случай.
В столичном регионе кумулятивная заболеваемость по положению на 26 сентября составляла 428 случаев.