Число новых случаев коронавируса в Эстонии за неделю выросло на 19%

С 20 по 26 сентября в Эстонии были выявлены 3762 новых случая заражения — на 19% больше, чем неделей ранее, когда заболели 3161 человек, пишет RusERR.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость за семь дней составляет 520,7 случая на 100 000 населения.

По уездам наиболее высокий показатель в Йыгевамаа — 1231 случай на 100 000 населения, а самый низкий — на Хийумаа — 161 случай.

В столичном регионе кумулятивная заболеваемость по положению на 26 сентября составляла 428 случаев.