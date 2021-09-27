Водитель Bentley устроил аварию и сбежал: два человека в больнице

Авария произошла вчера в 18:38 на 8 км шоссе Пиккнурме-Пылтсамаа в деревне Умбуси в Пылтсамаа, где неизвестный на легковом автомобиле Bentley Continental GT на повороте не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело с дороги на поле. Водитель с места происшествия скрылся.