Партия Меркель проиграла выборы в бундестаг

Парламентские выборы в ФРГ с небольшим перевесом выиграла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Она набрала 25,7 процента голосов, следует из официальных предварительных результатов, обнародованных в ночь на понедельник, 27 сентября, на сайте председателя федеральной избирательной комиссии. Ближайший соперник СДПГ — блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) — заручился поддержкой 24,1 процента избирателей. Партия "Союз-90/"зеленые" получила 14,8 процента голосов, Свободная демократическая партия (СвДП) — 11,5 процента, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" — 10,3 процента.

Левую партию поддержали 4,9 процента избирателей, таким образом она не преодолела пятипроцентный барьер. Однако эта политическая сила сможет сформировать фракцию в парламенте, поскольку три ее представителя получили прямые мандаты в Берлине и Лейпиге.

Лидеры СДПГ и ХДС/ХСС претендуют на право формировать правительство

По окончании голосования оба главных претендента на пост канцлера ФРГ — Олаф Шольц (Olaf Scholz) и Армин Лашет (Armin Laschet) — заявили о готовности сформировать новое правительство Германии. Так, кандидат в канцлеры от СДПГ Шольц считает, что по итогам выборов в бундестаг его партия получила мандат от избирателей сформировать правительство. В свою очередь, Лашет заявил, что сделает "все возможное для формирования федерального правительства во главе" с ХДС/ХСС.

Кандидат в канцлеры от партии "Союз-90/"зеленые" Анналена Бербок признала ошибки, которые не позволили партии стать ведущей политической силой в Германии на прошедших выборах. В то же время Бербок считает, что "зеленые" получили от избирателей мандат на обновление страны.