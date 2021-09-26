Акция ”В сентябре не пьем” проводится в Эстонии в пятый раз

Любопытно, что в социальной сети Facebook страничка на русском языке не обновлялась с года старта кампании в отличие от эстонской версии. В первый год акции о ней много говорили и даже привлекали известных людей. Например, в 2017 году лицом кампании был Борис Горский. Спустя месяц он поделился своими впечатлениями: ”Поскольку я человек, который относится к категории иногда употребляющих, для меня не явилось проблемой месяц не употреблять. Сказать, что я открыл в себе новые горизонты познания и заглянул во Всевидящее око сакральных знаний — нет! Хобби не искал, но ремонт в гостиной закончил”. Также радиоведущий рассказал, что за трезвый сентябрь скинул пять килограммов.

Согласно данным Института развития здоровья , который и организует данную акцию, в 2020 году в ней участвовало в два раза больше людей, чем в год старта — 2017. В ведомстве отмечают, что эти цифры являются приблизительными, потому что институт не регистрирует людей напрямую. Однако каждый год организатор кампании проводит последующий онлайн-опрос, используя ту же методологию, чтобы предоставить обратную связь об участии.

Согласно информации, опубликованной там же, отказ от алкоголя в сентябре окажет положительное влияние на все сферы жизни: улучшится психическое здоровье, так как спиртное является депрессантом; уйдут головные боли, которые возникают с похмелья; появится больше времени на самореализацию и увлечения; станет крепче сон; улучшится качество секса; начнет снижаться вес из-за отсутствия дополнительных калорий; не будет поступков, о которых на трезвую голову можно пожалеть; кожа станет более эластичной; будут сэкономлены деньги, и т. д.

Кампания ”В сентябре не пьем” финансируется Европейским социальным фондом в рамках программы ”Трезвая и здоровая Эстония”. ”Это акция, к которой не нужно присоединяться официально. Достаточно желания попробовать, как месяц без алкоголя повлияет на самочувствие и ритм повседневной жизни. Если ты хочешь сообщить о своем участии другим, то смело это делай. Если боишься, что одному будет тяжело, то позови друзей. Вместе веселее, это правило работает и на трезвую голову”. Такое воодушевляющее послание красуется на главной странице акции в интернете.

Выходит, проблема действительно есть — жители Эстонии выпивают немало. Это подтверждают и сводки из столичного вытрезвителя. Если в мае и июне этого года полиция доставила туда рекордно большое количество пьяных людей — 635 и 687 человек, то в июле и эти рекорды были побиты — число ”клиентов” вытрезвителя достигло цифры 691. Каким будет год в целом, покажет время, но прошлый коронавирусный год уже установил рекорд по количеству доставленных в Таллиннский вытрезвитель людей, их было 6790. При этом в среднем ежегодно туда попадает пять-шесть тысяч человек.

Если брать средний портрет выпивающего жителя Эстонии, то, по словам Аннели Саммел, он выглядит так: среднестатистическому мужчине 41 год, он женат, имеет избыточный вес, курит и пьет не реже одного раза в неделю. А среднестатистическая женщина имеет высшее образование, нормальный вес, не курит и употребляет алкоголь только раз в месяц или реже.

Она приводит данные исследования здорового образа жизни среди взрослого населения, которое показало, что около 15% людей вообще не употребляли алкоголь в прошлом году. 20% употребляли алкоголь каждую неделю и 4% — ежедневно. Мужчины пьют значительно больше, чем женщины. Например, 23% мужчин и 4% женщин напиваются раз в неделю.

”Общее потребление алкоголя оценивается каждый год. Оно, к сожалению, оставалось на том же уровне в течение последних 10 лет и не уменьшалось. А в последние несколько лет наблюдается тенденция к увеличению потребления. В 2020 году каждый взрослый житель (15+) потреблял в среднем 10,5 литра абсолютного алкоголя в год. Конечно, в реальной жизни такое количество алкоголя распределяется между всеми людьми неравномерно”, — отмечает Саммел.

Но действительно ли в Эстонии есть проблема с массовым употреблением спиртного? Руководитель отдела алкоголя и табака Эстонского института развития здоровья Аннели Саммел говорит, что у них нет ежемесячной статистики продаж и потребления, и, вероятно, кампания ”В сентябре не пьем” не влияет на нее напрямую, потому что некоторые люди покупают алкоголь заранее на длительное время, и никто не знает, когда они его выпьют.

Временная мера

Главный вопрос, который волнует тех, кто скептически относится к акции ”В сентябре не пьем”: может ли один месяц кардинально что-то изменить? Если вкратце, то, по словам специалиста, не может.

”Для больных людей, которых очень много и которые не знают, что они уже переступили опасную черту между бытовым пьянством и алкоголизмом, это мероприятие пустое, — считает нарколог Борис Волохонский. — Ничто не делается нахрапом. Мне кажется, но я не претендую на истину в последней инстанции, что эта кампания проводится для галочки: мы провели, средства освоили, рекламу сделали, а результативность уже никого не волнует. Это не способ уменьшения количества употребляемого алкоголя, это красивая рекламная акция”.

Доктор отмечает, что если бы к данной акции подключились торговцы алкоголем, тогда можно было бы говорить о каком-то результате, но это опять же временная мера.

”Что касается бытового пьяницы, то есть человека, который употребляет, но не злоупотребляет, то он может пить, а может не пить вне зависимости от месяца и времени года. А вот для больного человека не пить, также вне зависимости от времени года, мероприятие жизненно важное. Но обеспечивается оно не рекламным плакатом с призывом не пить в сентябре, — отмечает Волохонский. — Месяц — это хороший срок для того, чтобы начать реабилитационные мероприятия для больных алкоголизмом. Для меня данная кампания выглядит так: ”Давайте в сентябре не будем пить, а вдруг кто-то и в октябре продолжит эту акцию!”. Нет системного подхода”.

Доктор не исключает возможность того, что человек с зависимостью, который продержится лишь сентябрь, в октябре с лихвой наверстает упущенное.

”Конечно, здоровье улучшается, если алкоголь не употреблять. Но о спасении речи не идет. Человек получит за месяц какой-то результат, но какой от этого толк, если дальше он продолжит пить? Первые две недели человек будет только выходить из пьянства, а вторые две недели он будет заходить в трезвость. Конечно же, могут меньше болеть суставы, может прийти более или менее в норму давление. Конечно, это хорошо. Но что дальше? Нужно учить людей тому, что в организме нет спиртовки, нужно учить людей трезвости и учить получать удовольствие без алкоголя”, — заявляет врач.

Он рассказывает, что, по американской методике определения, о том, здоровый человек или больной, свидетельствует его отношение ко второй рюмке. У здорового человека нет проблем с тем, чтобы выпить ее или оставить. Для больного это колоссальная проблема, потому что после первой идет вторая.

”На этом основании ставится первичный диагноз алкогольной болезни. Если человек выпивает свою рюмку каждый вечер и не бежит за второй, да ради бога, пусть он выпивает эту рюмку, если она приносит ему психологическое удовлетворение. Это при условии, что он не выпивает следующую. Такой человек хохмы ради может поучаствовать в акции ”В сентябре не пьем”, — говорит Борис Волохонский. — Но, чтобы решить проблему алкогольной зависимости, нужен системный подход, а не акция длиной в месяц”.